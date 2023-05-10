عائشة بن أحمد: «بخاف من الجواز علشان بيحتاج مجهود»

كشفت الفنانة الجميلة عائشة بن أحمد، عن كواليس مشاركتها فى مسلسل “مذكرات زوج”، والذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى للعام الحالى 2023، وأشارت إلى أنها تخاف كثيراً من فكرة الزواج.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “Its Show time”، والذى يُذاع من خلال فضائية “cbc”، بأن مسلسل “مذكرات زوج” محايد وغير مُنصف سواء للرجل أو المرأة، وعلقت قائلة:ـ “الفكرة اللي طرحها العمل إن الزوج والزوجة لازم يكون فى تواصل بينهم طول الوقت”.

وتابعت عائشة، مشيرة بأنه يجب أن يكون هناك ذكاء ووعى فى العلاقة بين الرجل وزوجته من أجل استمرار الحياة بينهما، موضحة بأن الكلمة الطيبة تُعطى أمل وتدل على الحب وتجعل الاثنين مُقبلين على الحياة، وأن استمرار الحياة بين الزوجين نحو 20 أو 30 عام يحتاج لمجهود ومُذاكرة من كلا الطرفين.

وأما عن سبب خوف الفنانة من فكرة الزواج، قالت:ـ “الجواز مش حاجة سهلة خالص، وحقيقي بيحتاج لمجهود ووعي ومذاكرة وذكاء، وكل حاجة ممكن الانسان يتخيلها وإلا الموضوع كله هيبوظ ومش هيكمل، أو هيكمل ولكن لن يستمر لفترة طويلة”.

وأنهت بن أحمد حديثها وقالت:ـ “أنا بخاف، ومش عارفة لما أتجوز ويتقفل عليا باب مع شخص تاني هتصرف إزاي، وهكمل إزاي وده اللي بيخليني خايفة، وببقى شايفة ده من بعيد من خلال اصحابي، وبجد بشوف حاجات تطمن وحاجات لأ، وأنا حاسة إن الزواج محتاج مجهود من الطرفين”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، بمسلسل “مذكرات زوج”، وشارك الفنانة بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “سماء ابراهيم، وخالد الصاوى، وطارق لطفى، وعمر الشناوى، وهنا الشوربجى”، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد بهجت ومن إخراج تامر نادى.