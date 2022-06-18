أول تعليق من شقيق عادل إمام على تصريحات نجلاء فتحى

أكد شقيق الفنان عادل إمام الكبير والمنتج السينمائى المعروف عصام إمام، على أن التسريب الصوتى المنسوب للفنانة نجلاء فتحى، والتى يتضح من خلاله أنها تقوم بالهجوم على الفنان وإتهامه بالفساد لحبه للفساد وأنه ساعد من خلال أفلامة على الترويج للإستسلام للظلم والخضوع له، من الصعب أن يُصدق أن يكون صدر عن الفنانة.

وأوضح عصام، وذلك فى مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاعلكم”، والذى يذاع من خلال فضائية “العربية”، على أن العلاقة بين نجلاء وعادل يسودها الصداقة والمحبة والسلام ومُمتده منذ عشرات السنوات وأيضاً أُسرتيهما، وصرح بأن الإثنين قاما بشق طريقهما نحو المجد معاً وفى نفس التوقيت حتى وصلا إلى قمة الشهرة والنجومية، وأعلن بأنه لا يعلم شئ عن حقيقة هذا التسريب، ولا متى جرى الإتصال بينهما ولا متى تم نشره؟.

وعلق إمام قائلاً:ـ “من الواضح بأن هناك لبس فى الموضوع، وكمان فى حاجة غامضة، والفنانة نجلاء فتحى لا يمكن أن يصدر منها مثل هذا الكلام وتلك التصريحات”، وأكد عصام بأن العائلة لم تقم بتوكيل محامى لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة، وأنه من الصعب السير وراء السوشيال ميديا، وقال:ـ “إحنا أُسرة فنية واحدة، ولو فى خلاف فمن الممكن أن يُحل فى إطار العلاقة الأُسرية الفنية وبالتفاهم والود”.

وتابع المنتج السينمائى، بأن تلك الشائعات تحاصر الفنان عادل ونالت من صحته ومرضه، وقبل عدة أيام تم ترويج شائعات بأن بيت الفنان يوجد به حريق هائل، وإتضح بعد ذلك بأن الحريق كان فى مخزن خشب مجاور لمنزل الزعيم.

وجديراً بالذكر، بأن هناك تسجيل صوتى منسوب للفنانة نجلاء فتحى وهى تقوم بالهجوم على الزعيم عادل إمام، والذى أثار الكثير من الجدل وخصوصاً بأن نجلاء مُختفية عن الأضواء والشهرة منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من ذلك فإن شائعات المرض تحاصر الفنان منذ فترة.