تعرف على الأسباب الحقيقية فى عدم حضور عادل إمام حفل زفاف ابنة شقيقه

أكد شقيق الفنان عادل إمام المنتج عصام إمام بأن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، وذلك بعد التساؤلات من عدد كبير من جمهور ومُحبى الفنان عن سبب غيابه عن حفل زفاف ابنة شقيقة، والذى أُقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة يوم الجمعة الماضى.

وقال عصام فى تصريحات خاصة مع جريدة “المصرى اليوم”، بأن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وأوضح بأن السبب فى عدم حضوره حفل الزفاف هو الخوف عليه من أن يُصاب بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط، حيث أن الحفل كان يوجد به الكثير من الاصدقاء والأقارب والمُقربين من الوسط الفنى وغيره.

ومن جانبه، فقد شارك حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وذلك فى الحفل الذى أٌقيم يوم الجمعة الماضى على رجل الأعمال المعروف محمود عبدالنبى، وكان من أبرز الحضور “المخرج رامى إمام، لبلبة، يسرا، فيفى عبده، حمو بيكا، هانى رمزى”، وغيرهم الكثير من المشاهير.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان عادل إمام كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل بعنوان “فلانتينو”، والذى شارك به فى السباق الرمضانى لعام 2020، وتدور أحداث المسلسل حول امتلاك نور عبدالحميد والمعروف بـ “فلانتينو” وزوجته والتى تسمى “عفاف” سلسلة مدارس كبيرة وشهرتها “مدارس فلانتينو”، وبسبب قوتها وهيمنتها على مجريات الأمور تقوم بينهما الكثير من المشاكل والخلافات طوال أحداث المسلسل ومن وقتها تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وشارك الفنان البطولة كلاً من “داليا البحيرى، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد الكيلانى”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، وحقق المسلسل الكثير من النجاح، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج رامى عادل.