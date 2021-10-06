8 أفلام جعلت الفنان الراحل محمود ياسين “نجم العبور” وأيقونة سينما “حرب أكتوبر”

يحتفل الشعب المصري اليوم الأربعاء، وقواتنا المسلحة الباسلة بذكرى نصر حرب السادس من أكتوبر 1973 المجيدة.

وهي الحرب التي تم تجسيدها على الشاشة الفضية في الكثير من الأعمال التي تناولت النصر، والتي كان نجمها الفنان الراحل محمود ياسين.

حيث قدم محمود ياسين، 8 أفلام الحروب الثلاثة “1967، والاستنزاف، و1973″، وجعلته أيقونة لسينما حرب أكتوبر.

وفيما يلي نستعرض الأعمال التي قدمها الفنان الراحل محمود ياسين، عن حرب أكتوبر 1973:

1- أغنية على الممر (1972)

عرض الفيلم في 1 يناير 1972، وتدور أحداثه حول حرب 1967 من خلال فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها، وهم يدافعون عن أحد الممرات الإستراتيجية في سيناء ويرفضون التسليم.

الفيلم بطولة: محمود مرسي، وصلاح قابيل، وأحمد مرعي، وصلاح السعدني، ومحمود ياسين، ومديحة كامل، وهالة فاخر، وعبد الخالق صالح، وراوية عاشور، وحلمي هلالي، من تأليف: علي سالم ومصطفى محرم، وإخراج: علي عبد الخالق.

2- الرصاصة لا تزال في جيبي (1974)

عرض الفيلم في 6 أكتوبر 1974، في الذكرى الأولى للانتصار العظيم، وهو الفيلم الذي اشترك في تصوير المعارك الحربية به عشرات الآلاف من ضباط وجنود القوات المسلحة.

الفيلم بطولة: محمود ياسين، ونجوى إبراهيم، وحسين فهمي، وسعيد صالح، ويوسف شعبان، وعبد المنعم إبراهيم، وصلاح السعدني، تأليف: إحسان عبد القدوس، ورمسيس نجيب، ورأفت الميهي، إخراج: حسام الدين مصطفى.

3- الوفاء العظيم (1974)

عرض الفيلم في 7 أكتوبر 1974، بعد يوم واحد من عرض فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” والذي استعان صناعه بمشاهد المعارك منه.

الفيلم بطولة: نجلاء فتحي، ومحمود ياسين، وكمال الشناوي، وسمير صبري، وعبد المنعم إبراهيم، ومريم فخر الدين، من تأليف: فيصل ندا، وإخراج: حلمي رفلة.

4- بدور (1974)

عرض الفيلم في 14 أكتوبر 1974، بعد أسبوع واحد من عرض الفيلمين السابقين، وتدور أحداثه في اطار درامي اجتماعي حول الحرب.

الفيلم بطولة: نجلاء فتحي، ومحمود ياسين، ومجدي وهبة، وهدى سلطان، ومحمد رضا، وتوفيق الدقن، وهالة فاخر، وأحمد زكي، من تأليف وإخراج: نادر جلال.

5- الظلال في الجانب الآخر (1975)

عرض الفيلم في 31 مارس 1975، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حربي يبرز انتصار الجيوش العربية وعبور قناة السويس في 1973.

الفيلم بطولة: نجلاء فتحي، ومحمود ياسين، وأحمد مرعي، ومديحة كامل، ومحمد حمام، وعايدة عبد العزيز، من تأليف: محمود دياب، وغالب شعث، وإخراج: غالب شعث.

6- الصعود إلى الهاوية (1978)

عرض الفيلم في 2 أكتوبر 1978، في الذكرى الخامسة لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتدور أحداثه حول الجاسوسة عبلة كامل، التي جندها الموساد الإسرائيلي ونجح ضباط المخابرات المصرية في القبض عليها وترحيلها إلى مصر.

الفيلم بطولة: محمود ياسين، ومديحة كامل، وجميل راتب، وعماد حمدي، وإبراهيم خان، وإيمان، من تأليف: صالح مرسي، وماهر عبد الحميد، وإخراج: كمال الشيخ.

7- حائط البطولات (1998)

هو الفيلم الذي تم تصويره عام 1998، وظل ممنوعًا من العرض لمدة 16 عامًا بسبب نسب فوز مصر في الحرب إلى سلاح الدفاع الجوي، وعرض لأول مرة في عام 2014 ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولم يعرض سينمائيًا، وإنما عُرض مباشرة على شاشة التليفزيون المصري في ذكرى 6 أكتوبر في عام 2016.

الفيلم بطولة: محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، وخالد النبوي، وحنان ترك، وأحمد بدير، ومصطفى شعبان، ومجدي كامل، وندى بسيوني، وعايدة عبد العزيز، وغسان مطر، وغادة راضي، وسميرة محسن، من تأليف: محمد راضي، ومصطفى محرم، ومصطفى بدر، ومحمد علي فهمي، وإبراهيم رشاد، وإخراج: محمد راضي.

8- فتاة من إسرائيل (1999)

عرض الفيلم في 27 مارس 1999، وتدور أحداثه حول استشهاد شاب على يد الإسرائيلين في حرب 1967، وبعد مرور عدة سنوات يسافر الأب مع زوجته وابنه الثاني إلى طابا، وينقذ الابن حياة فتاة يتضح فيما بعد أنها إسرائيلية.

الفيلم بطولة: محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، ورغدة، وخالد النبوي، وحنان ترك، وغسان مطر، ومصطفى شعبان، وإنجي شرف، ودالي حسين، ومحمد متولي، من تأليف: فاروق عبد الخالق، ومحمد المنسي قنديل، ورفيق الصبان، وإخراج: إيهاب راضي.