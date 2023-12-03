6 علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها.. تدل على إلتهاب الكلى

التهاب الكلى من الحالات الخطيرة والمؤلمة التي تُصيب الإنسان، حيث يُعد التهاب الكلى عدوى تُصيب الكليتين، وتُعد الكلية هي العضو المسئول عن تصفية الدم إزالة السموم من الجسم، يمكن أن تكون إلتهابات الكلى حالة خطيرة ومؤلمة، حيث أنه قد يؤدي عدم معالجتها لحدوث مضاعفات خطيرة، وفي هذا المقال سنتعرف على أعراض إلتهاب الكلى، وطرق الوقاية والعلاج.

علامات وأعراض إلتهاب الكلى

تختلف علامات وأعراض التهاب الكلى من شخص لآخر، وقد لا تظهر جميع الأعراض في كل حالة، ومع ذلك هناك بعض العلامات والأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها، ومنها:

ألم أسفل الظهر : يعد الألم الخفيف أو الألم في أسفل الظهر، فوق الوركين مباشرة، من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الكلى.

: يعد الألم الخفيف أو الألم في أسفل الظهر، فوق الوركين مباشرة، من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الكلى. تغير في حركات الأمعاء: إذا لاحظ المريض أنه يهرع إلى الحمام أكثر من المعتاد، أو إذا كان هناك إحساس بالحرقان عند التبول، فقد تكون هذه علامات تنبيه، وقد يتخذ البول أيضاً مظهراً مختلفاً، أو رائحة أقوى من المعتاد.

الحمى والقشعريرة : عندما تقاوم الكليتان العدوى، فقد يستجيب الجسم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى التي لا تزول، والقشعريرة، والشعور بالتعب.

: عندما تقاوم الكليتان العدوى، فقد يستجيب الجسم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى التي لا تزول، والقشعريرة، والشعور بالتعب. التعب والضعف: إذا شعر المريض بالتعب بشكل غير عادي، حتى بعد ليلة نوم جيدة، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيه تعملان وقتاً إضافياً لدرء العدوى.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من علامات وأعراض التهاب الكلى؟

إذا كنت تعاني من أي من علامات وأعراض التهاب الكلى، فمن المهم أن ترى الطبيب على الفور.

يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص التهاب الكلى وتحديد السبب الكامن وراءه

الوقاية من إلتهاب الكلى

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة منع التهاب الكلى، ومنها:

شرب الكثير من السوائل : يساعد شرب الكثير من السوائل على إخراج البكتيريا من الجسم.

: يساعد شرب الكثير من السوائل على إخراج البكتيريا من الجسم. العناية الجيدة بالنظافة الشخصية : اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، خاصة بعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام.

: اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، خاصة بعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام. العناية بالجروح : قم بتنظيف الجروح وعلاجها على الفور لتجنب العدوى.

: قم بتنظيف الجروح وعلاجها على الفور لتجنب العدوى. الحصول على التطعيمات: يمكن أن تساعد التطعيمات، مثل لقاح المكورات العقدية الرئوية، في حماية الكلى من الإلتهاب.

التهاب الكلى حالة خطيرة ومؤلمة، ولكن يمكن علاجها بسهولة إذا تم تشخيصها مبكراً، فإذا كنت تعاني من أي من علامات وأعراض التهاب الكلى، فمن المهم أن ترى الطبيب على الفور.