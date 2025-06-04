6 أنواع من الأشخاص يستنزفون طاقتك الإيجابية.. ابتعد عنهم لحياة أفضل!

هل تشعر أحيانًا بالإرهاق والضيق بعد قضاء الوقت مع أشخاص معينين؟ هل تستنزف طاقتك الإيجابية وتشعر بالاستنزاف العاطفي والنفسي؟ ليس سراً أن بعض الأشخاص يمتلكون قدرة غريبة على امتصاص طاقتنا، تاركين وراءهم ندوبًا قد تستغرق وقتًا للشفاء. بينما يمكن التعرف على بعض هؤلاء “مصاصي الطاقة” بسهولة، فإن البعض الآخر يتخفون بذكاء، مستغلين لطفنا وصبرنا حتى يظهروا على حقيقتهم.

في هذا المقال، سنتعرف على أنواع الأشخاص الذين يمكنهم استنزاف طاقتك بشكل كبير، وكيف يمكن أن يؤثر الابتعاد عنهم أو التعامل معهم بحذر على تحسين جودة حياتك. تذكر دائمًا أنك لست مجبرًا على البقاء في بيئة سامة أو علاقات تستنزفك.

1. المغرورون (أو النرجسيون)

يميل الأشخاص المغرورون إلى افتقاد التعاطف تمامًا مع الآخرين. غالبًا ما يكونون وقحين أو متجاهلين، وقد يجعلوك تشعر بأنك غير مرئي بسبب انشغالهم بأنفسهم. بسبب افتقارهم للتعاطف، يستخدمون الآخرين كوسيلة لرفع مكانتهم أو إثارة إعجاب من حولهم. تعامل مع هؤلاء الأشخاص بحدود واضحة لحماية طاقتك.

2. المتفاخرون (أو قليلو الثقة بالنفس)

هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يعانون من شعور عميق بالدونية ويخافون من أن يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء أو غير مهمين. يحاولون تعويض هذا النقص بجذب الانتباه والتفاخر، وغالبًا ما يكون ذلك بتقليل شأن إنجازات الآخرين أو مشاكلهم. هذا السلوك يجعلهم يشعرون بالتفوق المؤقت، لكنه في الحقيقة مرهق ومستنزف لطاقة من حولهم.

3. الكذابون المرضيون

حتى لو كنت تدرك ميل شخص ما للكذب، يظل اكتشاف عدم صدقه أمرًا مزعجًا. بالنسبة لبعض الناس، قد يصبح الكذب إدمانًا غريبًا. تشير الأبحاث إلى أن الشخص الذي يكرر الكذب يجد الأمر أسهل ومبررًا بمرور الوقت. إذا وجدت نفسك في محادثة مع شخص كهذا، فمن الأفضل عدم الانغماس في أكاذيبه أو تصديقها لحماية سلامك الداخلي.

4. المتذمرون (أو ضحايا الظروف الدائمون)

يميل الأشخاص الذين يشكون باستمرار إلى أن يكونوا منبوذين عاطفيًا. يميلون إلى التذمر بطريقة سلبية ولعب دور الضحية، وهذه الطاقة السلبية يمكن أن تكون معدية جدًا. إذا أحطت نفسك بالمتذمرين المفرطين، فقد تنجذب وتستوعب معتقداتهم وعقلياتهم السلبية أيضًا. هذا يمكن أن يستنزف صحتك النفسية ويعيق رحلتك نحو النمو والتطور بسبب طاقته المستنزفة للحياة.

5. المتلاعبون الماكرون

لا يتطلب الأمر خبيرًا نفسيًا لتحديد سمات التلاعب. التلاعب هو استخدام تكتيكات غير مباشرة للتحكم في سلوك وعواطف وعلاقات الآخرين. المتلاعب هو شخص يتصرف بلطف ومودة في لحظة، ثم يتحول إلى الوقاحة والبرود دون سبب حقيقي. هؤلاء الأشخاص الماكرون لا يساهمون فقط في استنزاف طاقتك، بل يمكن أن يتسببوا أيضًا في آثار ضارة عميقة على صحتك النفسية والعاطفية.

6. النمامون (أو ناشرو الشائعات)

هل تعرف أي شخص يتحدث بسوء عن الآخرين من وراء ظهورهم؟ هل سبق لك أن مررت بتجربة تحدث فيها صديق عن أصدقائه الآخرين بشكل سلبي؟ قد يكون التواجد مع النمامين مرهقًا جدًا، خاصة إذا كانت علاقتهم بالآخرين هي كل ما يتحدثون عنه. يميل النمامون إلى الاستمتاع بالبحث عن عيوب الناس ونشر الشائعات لإثارة الدراما. ليس ممتعًا أن تكون حول من يجر الآخرين إلى الأسفل. ليس هذا فقط، فهؤلاء الأشخاص يمكن أن ينقلبوا ضدك بسهولة ويجعلوك الهدف التالي لمناقشاتهم السلبية.

في النهاية، هل يوجد في حياتك من يمتلكون بعض السمات المذكورة أعلاه؟ هل تعتقد أن هناك حولك كذابون، نمامون، أو متلاعبون يحاولون استنزاف طاقتك؟ تذكر أن تحديد هؤلاء الأشخاص هو الخطوة الأولى نحو حماية نفسك.

لا تتردد في مشاركة هذا المقال مع أصدقائك لمساعدتهم على التعرف على “مصاصي الطاقة” في حياتهم!