5 علامات تجارية سجلت فشلاً ذريعاً في عام 2023

شهد عام 2023 نجاح العديد من الشركات وبروز الكثير منها إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من العمل والتطوير، كان عام 2023 عاما حافلا بالنجاحات للعديد من الشركات وعلى الرغم من ذلك فشلت بعض الشركات الكبرى في تحقيق مساعٍ بسيطة، سجل هذا العام إخفاقات ستة من أكبر الشركات العالمية في ظل التنافسية الكبيرة التي شهدتها العديد من القطاعات هذا العام وفي ظل ظهور العديد من العلامات التجارية المنافسة ظهرت في عام 2023 نوع من التنافسية الإبداعية والذي يهدف مروجوها لاحتلال السوق والسيطرة عليه، إليك بعض أبرز وأكبر العلامات التجارية التي سجلت فشلا ذريعا في عام 2023.

شركة إكس “تويتر سابقاً”:

كانت شركة إكس تعرف سابقا باسم تويتر وهنا يكمن موضع الفشل، يستحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة تويتر وقرر تغيير اسم تويتر إلى إكس معلنا بذلك نهاية العلامه الشهيرة التي تحمل صورة الطائر الأزرق وأنهى ماسك بذلك أي علاقة بين التطبيق الحالي وبين ما كان عليه سابقا، أراد إيلون ماسك تحويل تطبيق تويتر من تطبيق عادي للتغريدات إلى منصة خارقة شبيهة بمنصة “وي شات” الصينية ويبدو إنه فشل في ذلك أيضا، حول ألون ماسك موقع تويتر إلى كارثة وذلك بعد قيامه برفع الحظر عن العديد من الحسابات المحظورة مسبقا مثل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإضافة إلى إزالة ميزات الأمان كما أنه أعلن بشكل مستفز أن النظام الجديد في تطبيق إكس لا يسمح للمستخدمين بحظر الحسابات مما أدى إلى زيادة حادة جدا في انتشار خطابات الكراهية التي تستهدف بعض الفئات.

التغييرات الجذرية التي قام بها ماسك في تطبيق إكس أدت إلى انسحاب المعلنين من المنصة مما أدى إلى انخفاض مبيعات الإعلانات بشكل عام، لا يبشر ما قام به إلى ماسك بخير ويبدو أن شركة تويتر آخذة في الانحدار بشكل رهيب نحو الهاوية.

شركة كانتاس أستراليا:

تعد شركة كانتاس إحدى أبرز وأكبر شركات الطيران في أستراليا، حازت شركة كانتاس في عام 2022 على لقب أكثر الشركات أمانا في العالم وسرعان ما بدأ ذلك الإنجاز في التلاشي وبدأت سمعة الشركة في التراجع، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة تتعلق بالرحلات الذي تم إلغائها خلال فترة وباء كوفيد ويزعم المسؤولون من الدعوى بأن الشركة قامت ببيع تذاكر الرحلات الجوية الملغاة كما أن شركة الطيران الأسترالية البارزة قامت بطرد 1700 موظف بشكل غير قانوني وأنهت كانتاس عام 2023 باعتبارها أسوأ شركة طيران في أستراليا وتشير بعض البيانات الصادرة عن جهات رسمية إن ثلث رحلات كانتاس وصلت خلال 15 دقيقة من وقت الهبوط المقرر في 2023.

شركة طيران آسيا:

تنضم شركة طيران أخرى إلى قائمة الشركات الأكثر فشلا في عام 2023، يعود السبب وراء فشل شركة طيران آسيا في عام 2023 لصورة سخيفة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة في إحدى مكاتب الطيران التابعة للشركة بأندونيسيا ويظهر المدير التنفيذي للشركة عاري الصدر ووراءه شخص يقوم بتدليكه، نشر الرئيس التنفيذي لطيران آسيا توني فيرنانديز الصورة على منصة لينكد إن ويقول فيها بأن مكتب طيران آسيا في إندونيسيا يتسم بأجواء رائعة وأثنى على الثقافة الاندونيسية لدرجة أنه يمكنه عرض اجتماع إداري وتدليك ظهره في الوقت ذاته، تمت إزالة المنشور بعد عدة أيام بعد موجة هائلة من الانتقادات حيث وصف المشاركون على موقع لينكد تلك التصرفات بأنها غير احترافية ولا تليق بمدير تنفيذي لشركة كبيرة مثل شركة طيران آسيا وتساءل الكثير حول ردة فعل الموظفين عندما يجدون مديرهم في منتصف مكتبه وهو يجلس بلا سترة.

شركة زارا:

نشرت شركة زارا صورة تظهر بعض النحاتين فيما يبدو أنه ورشة للنحت وبجوارهم عارضة تردي سترة كاملة وفي المنتصف توجد عارضة أخرى ملفوفة بغطاء من القماش يشبه الكفن، عبر مستخدمو موقع اكس عن غضبهم من شركة زارا عبر الإنترنت متهمين إياها بالاستهزاء بالضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لقوا حتفهم بسبب العدوان الإسرائيلي عليهم، تقول شركة زارا بأن الهدف من نشر تلك الصور هو إبراز دور صناعة الملابس اليدوية في صناعة الأزياء لكن تلك التغطية التضليلية لم تقنع الأشخاص الذين أغضبتهم الصور، تظهر الصور التي نشرتها شركة الملابس الإسبانية أثاثا محطما وحوائط شبه مدمرة في إشارة واضحة لما تحاول شركة زارا رفضه، اعتذرت شركة زارا متعللة بأن ذلك لم يكن مقصودا وبالطبع لم يقبل الناس ذلك الاعتذار.

إعلان ماركس اند سبنسر:

نشرت شركة ماركس اند سبنسر صورة أوراق بعضها خضراء وبيضاء وحمراء تحترق، شبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تلك القصاصات بألوان بالعالم الفلسطيني متهمين إياها بالتحيز إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، اعتذرت الشركة بشكل رسمي وقالت إن تلك الصورة ثم نشرها قبل الأحداث والهدف منها هو أن بعض الناس لا يستمتعون بارتداء القبعات الورقية التي تحمل تلك الألوان في موسم الأعياد.