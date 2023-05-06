5 صفات إذا كانت في طفلك اعرفي إنه مش محتاج دروس خصوصية

الكثير من الأمهات يلاحظون بعض العلامات الغريبة التي توجد في أطفالهم، بينما يخافون كثيراً منها ومن تفسير هذه العلامات، ويمكن أن تكون هذه العلامات هي من تقليد الكبار الذين يكونون بجانب أطفالهم طوال الوقت، وهناك بعض الأمهات لا يعرفون أن تقليد الكبار من العلامات المميزة التي يجب تنميتها لدى الأطفال، وهي تدل على أن الأطفال يتمتعون بذكاء مختلف عن من في عمره، لذلك وفيما يلي سوف يتم التعريف على بعض هذه العلامات.

مهارات الاتصال

هذه المهارة من أهم وأبرز العلامات التي تدل علي إن طفلك يتمتع بذكاء استثنائي، وهي القدرة على التواصل بشكل فعال ويبدأ من عمر أربعة إلى خمسة أشهر، وتكون هذه المهارة بالعين أو بالحركات وتكون في بعض الأحيان بنطق الكلمات، إذا قال جملة في عمر 10 أشهر هذه العلامات التي تدل على أن طفلك يمتلك مهارة مبكرة عليه

المثابرة

عندما يستمر الطفل بطرح الأسئلة بشأن القراءة والتحدث عنه بعبارات أخرى، أيضاً عندما يتم وجود الطفل مثابرا في حل المسائل العالقة وملتزم في الإجابات.

الشخصية القوية

أيضا من علامات الذكاء القوية لدى الأطفال، هي القدرة على توصيل المعلومة وتوصيل مشاعره الخاصة لمن حوله، والفرض عليهم سواء أكان سعيد أم حزينا أو يريد اللعب، بالتالي هذا يدل على أن الذي أمام الطفل سوف يشعر نحوه بكل المشاعر الإيجابية والسلبية بقوة كبيرة جدا.

عنيد

من علامات الطفل أيضاً مسألة العناد، وهي تكون من الأفعال التي يراها بعض الآباء والأمهات أنها تكون صفة سيئة، وهو العكس تماماً لأن الطفل يكون ذكياً في عناده ومفاوضاته مع الآباء لحصوله على ما يريد.

متميز في وحدته

هناك دائما آباء يلاحظون أن أبناءهم في بعض الأحيان يكونون منفردين طوال الوقت، وهم يخشون ذلك لعدم إصابة طفلهم بمرض التوحد، أيضاً يخافون أن يقوم باللعب بشيء يؤثر علي بالسلب، وبالتالي العكس يكون صحيحاً وهو أن الطلب الذكي تجده متميزاً في وحدته، في القراءة والكتابة وحل الألغاز، والرسم بالألوان.