5 أسرار غامضة ومحيره داخل بعض الألعاب من الأفضل ألا تجدها

في عالم الألعاب توجد العديد من الأسرار الغامضة التي تثير فضول اللاعبين وتعتبر تلك الأسرار جزءًا لا يتجزأ من تجربة اللعب وتضيف لمسة من التشويق والمتعة.

شبح في لعبة Hitman Contracts

تتنوع هذه الأسرار أو ما تسمي Eastereggs ما بين الرموز السرية والأماكن الخفية والرسائل المشفرة والأحداث الغريبة والتلميحات، وتشكل معرفة تلك الأسرار تحدياً إضافياً للاعبين الذين يسعون لاستكشاف كل ما يمكن اكتشافه في اللعبة، وفي هذا الموضوع سنتعمق في الأسرار الأكثر غموض داخل الألعاب.

شبح لعبة Hitman: Contracts

يعتبر Hitman من أشهر ألعاب الأكشن والتسلل ولكن خلف تلك الإثارة، اتضح أن هناك شيئًا غامضًا يمكن العثور عليه أثناء اللعب.

في إحدى المهام في Hitman: Contracts، يمكنك رؤية طيف يمكنه المشي عبر الجدران ثم يختفي ويظهر مره أخرى، ولكن المفاجأة أنه يمكنك مهاجمة الشبح وتعطيله بشكل كوميدي على الرغم من أنه لا يبدو كذلك.

المانيكان الغريب في لعبة Call of Duty: Black Ops III

في خريطة Nuketown في Call of Duty: Black Ops III من الأشياء الصادمة التي ربما لن ترغب في رؤيتها هي تماثيل غريبة تهاجمك، ولا تتحرك طالما تنظر إليهم وولكن بمجرد ان تدير ظهرك وتبعد نظرك من عليهم يهاجمونك.

إنه أمر مرعب بالتأكيد أن تتعرض لهجوم مفاجئ من قبل سرب من المانيكان الآلي الذي يتحرك مثل الزومبي.

غرفة المرآة في لعبة Silent Hill 3

في أحد المراحل يوجد غرفة فارغة تقريبًا باستثناء مرآة ضخمة، إذا قمت بالنظر إليها فترة سترى الدماء تزحف حول الغرفة ومن ثم يتحول انعكاس هيذر إلى دموي أيضًا، ثم تتجمد الصورة.

لا يمكنك كسر المرآة، وإذا بقيت في الغرفة لفترة طويلة فسوف تستنزف صحتك، هذه الغرفة اختيارية تمامًا ويمكنك تخطيها إذا رغبت.

شبح لعبة GTA V

من بين العديد من الأسرار التي يمكنك العثور عليها في Grand Theft Auto V، ربما يكون هذا هو الأكثر رعبًا الذي قدمته Rockstar على الإطلاق وهو شبح “يقف” مباشرة فوق صخرة يوجد عليها اسم شخص مكتوب بالدم.

موقع الشبح يقع على جبل غوردو. ابحث عن الحجر الذي يحمل كلمة “JOCK” وفي الساعة 23:00 و00:00 يظهر طيف غريب على شكل امرأة، وسنكتشف فيما بعد أنها تدعى جولين كرانلي إيفانز، زوجة جوك كرانلي الذي كان ممثل مشهور في الثمانينيات، ومن المعروف أن جولين إيفانز قُتلت على يد زوجها أثناء تسلق جبل جوردو.

اختفاء زوجة Man Bat في لعبة Batman Arkham Knight

في اثناء مهمة Creature of the night عند فحص مختبر Dr. Kirk Langstrom أو مايعرف باسم Man-Bat ستجد جثة زوجته على الأرض.

ولكن بعد انتهاء المهمة والقبض على Man Bat اذا قمت بالعودة الى المختبر ستجد الزوجة مختفية ويوجد رسالة مكتوبة على المرآة، وهذا تلميح بعودتها بشخصية She Bat من الكوميكس.

شاركونا أراءكم ما هو السر الأكثر غرابة وهل يوجد أسرار اكثر غموضًا في ألعاب أخرى لم يتم ذكرها؟