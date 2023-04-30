15 سؤال إذا تمكنت من الإجابة عليهم فأنت بكل تأكيد قوي الشخصية

هل أنت تمتلك شخصية قوية؟، نقدم لكم في موضوع اليوم مجموعة من الأسئلة الشخصية والعامية، لنرى إن كانت لديك القدرة والجرأة على الإجابة على مثل هذه الأسئلة، أم ستهرب من الإجابة على هذه الأسئلة؟، هذا ما سيكشفه الاختبار لنا، فهيا ابدأ الآن.

أجب عن الأسئلة القادمة:

هل تخاطب نفسك؟ الحب قدر أم قرار شخصي؟ هل تعرف عيوبك؟ مشوار حياتك أتعبك أم أسعدك؟ هل بكيت فرحاً؟ هل تخاف من الكبر والوصول إلى مرحلة الشيخوخة؟ إذا قمت بتصنيف نفسك فهل تختار أنك إنسان سلبي أم إيجابي؟ ما هو شعورك عندما تنصت إلى شخص يكذب وأنت تعرف الحقيقة؟ السعادة ليست بالمال إنما ب…؟ ما هو الشيء الأهم لنجاح أي علاقة (الاهتمام/الحب)؟ ما هو أقبح شيء في العلاقة (الغدر/الإهمال)؟ أي مبدأ تميل إليه (المسامح كريم/العين بالعين)؟ هل جربت الهدوء رغم الصراخ بداخلك؟ هل شعرت بالندم على قرار اتخذته في يوم ماً؟، وما هو هذا القرار؟ هل استفدت من هذه الأسئلة؟

ملحوظة: الجواب في هذا الاختبار يكمن في قناعتك أنت وليس أي شيء آخر.

-من فضلك- لا تنسى في نهاية الموضوع أنت تكتب لنا إجابات هذه الأسئلة في التعليقات.

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