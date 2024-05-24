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چو سليمان يعود من جديد للغناء في الحفلات الصيفية

صلاح عريان

أكد المطرب جو سليمان على عودة للغناء من جديد في الحفلات الصيفية خاصة بأنه يتميز بأغانيه الهادئة والهادفة الأمر الذي انعكس على تزايد متابعيه علي مواقع التواصل.

المطرب جو سليمان

 

وأشار جو سليمان بأنه قام بالعديد من الأناشيد الدينية والأغاني الهادفة بجانب دعمه لإنتاج الغناء الهادف وصناعه المحتوي والافلام القصيرة من خلال شركة الإنتاج الخاصة به.

المطرب جو سليمان

كما حصل المغني جو سليمان على ماجيستير في إدارة المحتوي الرقمي، بخلاف مشاركته في العديد من الأفلام القصيرة التي تهدف إلى تغيير عادات خاطئة في المجتمع والوصول إلى حل لتلك المشاكل.


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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757


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