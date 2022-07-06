يوم عرفة .. لماذا سمي بهذا الاسم؟

ساعات تفصلنا عن يوم عظيم وهو احد أحب الأيام إلى الله عز وجل، إنه يوم عرفة، الذي يصادف التاسع من شهر ذي الحجة، وله قدسية خاصة عند المسلمين باعتباره أحد الأيام العشر من ذي الحجة، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام من أصقاع الأرض على جبل عرفة، حيث يُعد الوقوف على جبل عرفات أحد أهم أركان الحج، ويبعد جبل عرفة نحو 22 كلم عن مكة ويقع شرقها على الطريق الذي يربط بينها وبين الطائف، ويبعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، وبهذه المناسبة يتساءل الكثيرون لماذا سمي بهذا الاسم وما أصل التسمية.

يوم عرفة

فضل يوم عرفة

يُعدّ يوم الوقوف على جبل عرفات والذي يكون مع شروق شمس التاسع من ذي الحجة، والوقوف بعرفة يتم بوجود الحاج في أي جزء من أجزائه وسواء كان واقفًا أو راكبًا أو مضطجعًا، ومن لا يقف داخل حدود عرفة في هذا اليوم فقد فسُد حجه لأن الوقوف في عرفات أحد أركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه”.

وعن فضل هذا اليوم وردت أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها:

روى أبو هريرة عن النبي محمد أنه قال: “إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا”.

روت السدية عائشة عن النبي محمد أنه قال: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم”.

لماذا سمّي يوم عرفة بهذا الاسم

تعددت الأقوال حول سبب تسمية يوم الوقوف على جبل عرفات بيوم عرفة ومن هذه الأقوال:

أن آدم عرف حواء فيها.

أن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك.

أن فيه يتعارف الناس.

أن الكلمة مأخوذة من العَرْف وهو الطيب؛ كونها مُقدَّسة.

ولكن الروايتين الأقرب لأن تكون إحداهما سبب تسمية هذا اليوم بـ يوم عرفة وهما