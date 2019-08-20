يوم تلات أبداع عمرودياب الفنان النجم العربي

يوم تلات من روائع الفنان عمرودياب لهديته لعشاقه في ألبومه الجديد أنا غير، أغنية يتوقع أن تتصدر قاعات أفراح 2020،تمتزج بالموسيقى الشرقية والصوت الدافئ الجميل والرائع المميز لعمرودياب وكلمات من نوع جديد يضاف لأغاني الهضبة، وإليكم كلمات يوم تلات للفنان عمرودياب…

يوم تلات يوم تلات تلات بنات نادهوني ع البساط بصات يا ناس عجبوني قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني شكلها مؤامره اعشق السمرا ولا اعشق البيضا ام الخدود حمرا الحياه حلوه ويا ام روح حلوه كلهم حلوين جننوني كل ما اجي اقوم اقول خليني منتهى الجمال جمال علي عيني امشي م المكان ده ايه يمشيني لمة الحلوين بتغريني شعرهم حرير يطير قدامي صعب اشوف ده غير غير في احلامي سحرهم خطير يوصف ايه كلامي يوم تلات وبكل ايامي كل عود وعود احلى م التاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في ايدي عود قولت بيه اغاني والصباح رباح ياللي عجباني كلمه كلمتين الليل قوام ليل عشنا يوم جميل احلى ما اتخيل واحده واحده عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل يوم تلات تلات بنات نادهوني ع البساط بصات يا ناس عجبوني قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني

تفاصيل أغنية : يوم تلات

البوم : انا غير

كلمات : الشاعر تامر حسين

الحان : الملحن عزيز الشافعي

توزيع موسيقي : الموزع الموسيقي اسامة الهندي

جيتار : شريف فهمي

انتاج : ناي فور ميديا Nay For Media

سنة : 2019

تاريخ الطرح الغير الرسمي : 19‏/08‏/2019