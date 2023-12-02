يوسف محمد حسين يكشف عن تفاصيل الفيلم القصير “حياةٌ باهـتة” والتحاقه بمبادرة ابدأ حلمك

كشف الفنان يوسف محمد حسين تفاصيل اافيلم القصير “حياةٌ باهـتة” مؤكدًا بأنه يواصل تصويره حاليًا فى عدد من اللوكيشنات المخصصة للعمل، مع مجموعة من الخريجين السينمائيين من مبادرة “ابـدا حـلمـك” التي أطلقتها وزارة الـثقافـة مؤخرًا للكشف عن المواهب الشابة في جميع محافظات مصر.

الفنان يوسف محمد حسين

حكاية فيلم “حياةٌ باهـتة”

وأوضح يوسف محمد حسين بأنه يشارك في الفيلم القصير والذي يقوم بتسليط الضوء على جوانب الحياة الخفية للبلوجر والـمـدونين على الـسوشيال ميديا وذلك فى إطار كـوميدي لايـت، مشيرًا بأن غالبية البلوجرز على منصات الـسوشـيال ميـديـا المختلفة يتعمدون بإظهار جوانب حياتهم الجيدة فقط من للناس ولا يريدون التحدث عن الجانب السيئ والـمُظلـم فى حياتهم.

مُـبادرة “ابـدا حـلمـك”

وأشار يوسف محمد حسين إلى أن مُـبادرة “ابـدا حـلمـك”، تقيمها فـرقـة مسـرح الـشباب بالـبيت الـفنى للـمسرح بالـمجان، وذلك لتنفيذ خطـة دعـم واكـتِشاف الـمواهـب الـفنية الـتمثيلـية الـشابـة الـجديـدة من خلال اختبارات الـقبول للمُتقدمين، ذلك ضمن استـراتيجية وزارة الـثقافة لـضخ دمـاء جـديدة من الـفنانين، كما تم إطلاق الـمشروع من خلال الـهيئة الـعامـة لـقصور الـثقافـة فى الإقاليم.