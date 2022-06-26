يسألونك عن طريق النجاح: قل كاد أن ينتهي

محمد عبد الفتاح إبراهيم:يكتب

للنجاح عدة طرق مليئة بالتحديات والصعوبات، ولكن تختلف تلك الصعوبات التي تؤدي إلى هذا النجاح، ولا تخلوا هذه الطرق من المشقة والجهد أيضا.

فكما يعلم الجميع لا شيء في الحياة يتحقق دون تعب ولكن لهذا التعب والإرهاق، حلاوة وطعم مختلف تشعر به عندما تكون قد أوشكت على الوصول لتحقيق حلمك، الذي يبدا أن ينموا في ذهن كل إنسان منذ الصغر فالنجاح حلم لا يمكن الاستغناء عنه، يبدا الإنسان حلمه حين يكون طفلا صغيرا فينظر إلى غيره من الذين تقدموا إلى مراحل الشباب، فيحلم أن يكون مثلهم شاب ناضج له حريته الخاصة، ويظل هذا الحلم يكبر كلما كبر الطفل حتى يصل إلى حلمه أن يصبح شابا له كامل الحرية، حتى ينتقل إلى طريق حلم جديد أن يدخل الجامعة ليصبح رجلا له كيانه الخاص، ويتخرج وتستمر طرق الأحلام في التغير كلما تغير فكر وثقافة الإنسان حتى إن ظن أنه كاد أن يصل لنهاية المطاف تتفتح له طرق جديدة بأحلام أخرى، فيردد ويقول كاد الطريق أن ينتهي بالرغم أننا نعلم جميعا أن الحياة خلقها الله جل جلاله، علي المشقة والتعب ولكننا نصبر أنفسنا أن طريق النجاح قد أوشك على الانتهاء لتجديد الأمل في أرواحنا ومن حولنا، حتى نستطيع أن نكمل ما تم بدايته.

مما لا شك فيه أن في طريق النجاح ستجد من يريد أن يهدمك ويهدم أحلامك ويسرق مجهودك، ولكن يجب عليك أن لا تلتفت إلى تلك الفئة التي تريد هدمك وتنتظر سقوطك في كل لحظة، لأنهم يعلمون جيدا أنك أفضل منهم فلا تلتفت لهم حتى يثار الجدال حولك ويسألون عن طريق النجاح الذي سلكته فقل كاد أن ينتهي.

فلا توجد حياة بدون حلم ونهاية الحلم الشعور بطعم النجاح.

ولكن ما يحزن القلب أن نجد شباب يتخلون عن طموحاتهم ويقتلون الشعور بالنجاح بداخلهم، فقط من أجل مشاعر زائفة أو من أجل السعي وراء المال وكلها بلا شك أمنيات زائلة لا تسمن ولا تغني من جوع.

ولكن هناك سؤال هام جدا لربما يدور في أذهان كل فئات المجتمع.

كيف أبدا طريق النجاح؟

أولا: بلا شك أن طريق الأحلام يسلكه الإنسان منذ شبابه لذا سنتحدث عن الشباب بصفة عامة، لأن الشباب هم عصب هذه الأمة فلا توجد أمة تزدهر وتتقدم بدون الشباب، ولقد تقدمت بمقال سابق عن بناء المستقبل والتقدم وبناء الأحلام وتحقيق الطموحات بالشباب تابع هنا .

إذا يجب أن يحدد الشاب الهدف الرئيسي قبل البدء في أي طريق من طرق النجاح، حتى يستطيع أن يدرك مصاعب المحاولة ويتحمل الصعاب من أجل تحقيق الطموحات.

ثانيا: عدم الالتفات للغير والإنصات إلى أقوالهم، التي لربما تشعرك بالإحباط وينتهي بك المطاف، إلى الرجوع من وسط الطريق فاشلا دون تحقيق أي نجاح.

ثالثا: اعلموا معشر الشباب أن الطريق طويل ولا يجب أن يكون الزاد قليل، يجب أن يكون عندك قسط من الثقافة والوعي والأخلاق الحميدة، للتعامل بها مع الآخرين، كما يجب أيضا أن تتعلم فن المخاطبة مع الناس من أهم العوامل التي تؤدي إلى النجاح والازدهار فلا يكن زادك قليل في طريق طويل، حتى وإن سألك أحد عن طريقك في النجاح فقل كاد أن ينتهي.

وكما قال الشاعر.