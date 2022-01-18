يحيى الفخراني عن مشهده مع هالة صدقي: محمد خان كان بيقولي بوس بجد

أسامة مقلد

كشف النجم الكبير يحيى الفخراني، عن كواليس فيلم “نص أرنب” مع المخرج الراحل محمد خان، والذي عرض عام 1983.

يحيى الفخراني عن مشهده مع هالة صدقي: محمد خان كان بيقولي بوس بجد

وقال الفخراني، خلال حلوله ضيفًا برفقة زوجته الكاتبة لميس جابر، في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ويذاع عبر قناة “dmc” أن هذا الفيلم من أهم المحطات في حياته الفنية.

وأضاف الفخراني، أن المشهد الذي جمعه بالفنانة الكبيرة هالة صدقي، في فيلم “نص أرنب” طالبه فيه محمد خان بأن يجسده بواقعية حيث قال له: “طول الوقت بوس بجد” وكانت أول مرة للفخراني وأعاد المشهد أكثر من مرة، حتى أعتذر لهالة صدقي قائلًا: “معلش أكل العيش مر”.

وتابع الفخراني، أن من أفضل الممثلين في هذا الفيلم، الفنان الراحل سعيد صالح، نظرًا لموهبته الكبيرة التي يمتلكها، ولكنه لم يحصل على حقه لأنها كانت أكبر من الذكاء الاجتماعي.

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فيلم “نص أرنب” بطولة: محمود عبد العزيز، ويحيى الفخراني، وسعيد صالح، وهالة صدقي، وفريدة سيف النصر، وتوفيق الدقن، صفاء السبع، من تأليف: محمد خان، وبشير الديك، وإخراج: محمد خان.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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