يحيى الفخراني عن مشهده مع هالة صدقي: محمد خان كان بيقولي بوس بجد

كشف النجم الكبير يحيى الفخراني، عن كواليس فيلم “نص أرنب” مع المخرج الراحل محمد خان، والذي عرض عام 1983.

وقال الفخراني، خلال حلوله ضيفًا برفقة زوجته الكاتبة لميس جابر، في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ويذاع عبر قناة “dmc” أن هذا الفيلم من أهم المحطات في حياته الفنية.

وأضاف الفخراني، أن المشهد الذي جمعه بالفنانة الكبيرة هالة صدقي، في فيلم “نص أرنب” طالبه فيه محمد خان بأن يجسده بواقعية حيث قال له: “طول الوقت بوس بجد” وكانت أول مرة للفخراني وأعاد المشهد أكثر من مرة، حتى أعتذر لهالة صدقي قائلًا: “معلش أكل العيش مر”.

وتابع الفخراني، أن من أفضل الممثلين في هذا الفيلم، الفنان الراحل سعيد صالح، نظرًا لموهبته الكبيرة التي يمتلكها، ولكنه لم يحصل على حقه لأنها كانت أكبر من الذكاء الاجتماعي.

فيلم “نص أرنب” بطولة: محمود عبد العزيز، ويحيى الفخراني، وسعيد صالح، وهالة صدقي، وفريدة سيف النصر، وتوفيق الدقن، صفاء السبع، من تأليف: محمد خان، وبشير الديك، وإخراج: محمد خان.