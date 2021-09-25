ياسمين عبد العزيز تعود بعد رحلة العلاج، والعوضي يحتفل فور رجوعها.

الفنان أحمد العوضي يحتفل بعودة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي نشرت صوراً للحفل على إنستجرام، مما دفع جمهورًا كبيرًا لترك تعليقات واسعة مليئة بالفرح، وأعيد نشر الصورة على حساب العوضي تخليداً لذكرى عودة زوجته الصحية إلى القاهرة.

ياسمين عبد العزيز عادت

وصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة بعد أن أنهت رحلتها العلاجية، والتي شملت شهرًا من الألم بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء، وفقًا لتشخيص أعطي من جهة واحدة، والآن لقد تعافت تمامًا من الأزمات الصحية التي تعرضت لها.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

احتفل الفنان أحمد العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وسط أفراح وسعادة مليئة بالحب والطمأنينة من أسرهم، وفي غضون ذلك نشر العوضي صورة لهما يعلق عليها بأغنية “هلا هلا “للفنان عمرو دياب.

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وحصلت النجمة على عدة تعليقات وأدعية لا حصر لها من معجبيها وداعميها عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، وردا على ذلك قامت بطمأنة أصدقائها ومتابعيها بشأن صحتها من خلال إرسال رسالة عبر حسابها على إنستجرام، والتي كانت أول دخول لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت ياسمين مقطع فيديو ظهر فيه سرير المستشفى بالتعليق التالي: “حبيبي جمهوري المصري والعربي اشتقت اليكم بشدة، الحمد لله استطعت البقاء بصحة جيدة والشفاء، الحمد لله اطمنوا”.