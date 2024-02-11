وليد صلاح: مسلسل “سحابة مـطلقة” يتناول مشاكل شباب الصحراء وأسرار نزول الأمطار

كشف الفنان الشاب وليد صلاح تفاصيل مسلسل “سحـابـة مـطـلـقة” مؤكدًا بأنه سيتناول قضايا ومشاكل الشباب في الصـحـراء خاصة بأنه حياتهم مليئة بالماشاكل والمعضلات ومن أكثر هذه المشاكل هي نزول الأمطار والزراعة في الأراضي التي تقف على مياه الأمطار.

وأشار وليد صلاح بأنه من المقرر أن يقوم بدور شاب ثلاثيني ويدعى “محسن” وبعد ذلك يتعرض هذا الشاب للعديد من المواقف بسبب قلة المياه بالإضافة إلى قلة الزراعة ولكن دائمًا ما كان يجد “سحـابـة مـطـلـقة” تبشره بقـدوم الخـير.

المشاركة في مـسارح مراكز الشباب

جدير بالذكر أن الفنان وليد صلاح كان قد بدأ حياته الفنية في العديد من مـسارح مراكز الشباب، وأعرب وليد صلاح عن سعادته بالمشاركة في هذا المُسلسل، مشيرًا بأنه لاقى الإعلان المسلسل تفاعـلاً كـبيراً من الجمهـور.