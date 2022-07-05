وقل ربي زدني علما

محمد عبد الفتاح إبراهيم:يكتب

قيل قديما في الأمثال الشعبية، التي لا تزال منتشرة حتى يومنا هذا، من علمني حرفا صرت له عبدا، ويقول البعض أنه حديث نبوي ويكذب البعض ذلك، ولكني استخدم هذا القول لأنه أصبح منتشر بين الأمم كمثل شعبي بعيدا كل البعد عن أنه حديث نبوي، ويدل علي عظم من يعلم الناس ولو حرفا واحدا.

العلم منه، وفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، سواء كان في علوم المجالات المختلفة، أو العلوم الدينية الشرعية، لا ريب عندي أن الجهل بعلم شيء لا يقلل من قدر الإنسان، ولكن ما يقلل من قدره حقا أن يظل على جهله مستكبرا أن يخدع إلى جمع العلم والمعرفة، لا شك أن هذا أصبح مرض شائع ومنتشر وهو التكبر على أخذ العلم والتعلم وإنارة العقل من العلماء، التي حث الله سبحانه وتعالي، الناس علي التوجه لهم وسؤالهم عن العلم والمعرفة فقال في كتابه.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

صدق الله العظيم.

فهذا إن دل فإنما يدل على عظم و قدر من يعلم ليس في الدين فقط، ولكن كل في مجاله عالم، فالطبيب في عيادته عالم، والمهندس في مشروعه عالم، والصحفي في مجاله عالم، لذا لا يصح أن يقوم أحدا بالتعدي علي أحد .

ولكن الغريب بل المصدم، أن نجد في المجتمع من يعمل في غير تخصصه في المهن التي تحتاج إلى قدر كبير من الدراسة والعلوم والمعرفة، مثل مجال الصحافة بالتحديد لأن هذا المجال يجمع الآن جميع تخصصات التعليم خاصة بعد ظهور الصحافة الإلكترونية، ومعظم العاملين بها لا يعلمون قواعد المهنة ولا ميثاق شرفها، لذا يجب على من يريد العمل في غير تخصصه أن يكون طالب علم أولا: وهنا دور سؤال هام جدا.

كيف أكون طالب علم؟

للأسف الشديد أصبح شباب المجتمع اليوم، لا يدرك أنه يحتاج إلى قدر من الثقافة والعلم في التخصص الذي يريد العمل به ويظن نفسه قد بلغ المنزل، ولا يقبل أي نقض أو تعنيف وهذا أول طريق الفشل في الحياة المهنية، لذا يجب أن يعلم كل من يريد العمل في أي مجال أنه سيخضع إلى التعلم وأن لا يتكبر علي من يهب له المعلومات حتى وإن كان أصغر منه في العمر، حقا ما نجده اليوم هي فوضى مهنية بل جريمة مهنية بكل المقاييس، لذلك نتحدث كثيرا أن الصحافة ومستقبلها في خطر كبير بسبب تلك الظواهر المنتشرة، فعلى طالب العلم أن لا يستكبر وأن يتعلم ويعترف أنه طالب علم ويكن الاحترام إلى من يقدم له المعلومات حتى يصبح مؤهل للعمل في مجاله .

ثانيا: يجب على طالب العلم، أن يطلع بشكل مستمر على أعمال الأساتذة الكبار في مجاله حتى يتعلم من طريقتهم وأسلوبهم وأخلاقهم، في التعامل مع الآخرين ليصبح ثمرة علمية تفيد المجتمع وتبني ولا تهدم.

إن طلب العلم فرض على كل إنسان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اطلبوا العلم ولو كان في الصين.

وهذا إن دل فإنما يدل على عظم وقدر العلم والمعلم، فلن تتقدم الأمم دون أن تتعلم وتتفتح عقولهم، ولن يأتي العلم إلا من المعلم لذا فإنني أجد أن ننحني تعظيما واحتراما إلى المعلم الذي ينشر النور بين الناس، ولا نقلل من قدر من يهب لنا معلومة تنير عقولنا جميعا، فيا شباب تخلصوا من شبح الكبر وتعلموا فإن يقال لكم طلاب علم، أفضل من أن يقال عليكم جهلاء بالعلم.

وختاما،وقل ربي زدني علما.