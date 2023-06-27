“لبيك اللهم لبيك” متابعة وقفة عرفة 2023-1444 عبر القناة السعودية

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم المشهد العظيم والمهيب لحجاج بيت الله الحرام وهم يصعدون إلى صعيد جبل عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقف بجبل عرفات، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء هذا الركن الأكبر في أركان الحج، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة”، حيث لا يجوز الحج بدون الوقوف بجبل عرفات، وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية السعودية قد أعلنت رسميا إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد جبل عرفات الطاهر.

موعد وقفة عرفة 1444

هذا وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق وتحديدا عند استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 أن وقفة عرفات سوف توافق فجر يوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023 والموافق 9 ذي الحجة 1444 وحتى غروب الشمس، ونظرا للأهمية الكبرى لهذا الركن الأعظم في الحج فقد أعلنت المملكة العربية السعودية أن هناك مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية العربية والعالمية سوف تقوم بنقل شعائر وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لحظة بلحظة، حتى يتابع المسلمون في جميع أنحاء العالم حجاج بيت الله الحرام وهو يؤدون هذا الركن العظيم من أركان الحج.

فضل يوم عرفة

هناك الكثير من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه تؤكد لنا أن ليوم عرفة فضل كبير فهو خير أيام الله سبحانه وتعالى، ولذلك حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على صيامه، كما أن هذا اليوم هو يوم مشهود من الملائكة، حيث تنزل الملائكة في هذا اليوم على جبل عرفات مع حجاج بيت الله الحرام، كما أن المولى يتجلى في هذا اليوم ويغفر لكل من يقف على جبل عرفات من حجاج بيت الله الحرام، كما أن هذا اليوم تستجاب فيه الدعوات، ومن أفضل الأدعية التي يستحب ترديدها في ذلك اليوم :-

اللهم أهدني فيمن هديت .. وتولني فيمن تولت .. وبارك لي فيما أعطيت.. وقني وأصرف عني برحمتك شر ما قضيت.. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.. أنه لا يذل من واليت ولا يعو من عاديت.. تبارك ربنا وتعاليت.

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك .. وفضلك عن من سواك.. اللهم إني أسألك أن تخلصني من حقد الحاقدين .. ومكر الماكرين.. وبارك لي فيما رزقتني به يا أرحم الرحمين يارب العالمين

اللهم أهدني فيمن هديت .. وتولني فيمن تولت .. وبارك لي فيما أعطيت.. وقني وأصرف عني برحمتك شر ما قضيت.. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.. أنه لا يذل من واليت ولا يعو من عاديت.. تبارك ربنا وتعاليت.

الحجاج على جبل عرفات

أما الآن سوف نتابع معكم أجمل اللحظات الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرم على جبل العرفات مباشر من الحرم المكي، حيث نستمع إلى تلبية الحجاج من بيت الله الحرام، تلك اللحظات التي يتمنها جميع المسلمين في شتى أنحاء الأرض.