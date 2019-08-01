وفاة والدة الفنانة هالة صدقي بعد معاناة مع المرض

توفيت منذ لحظات قليلة والدة الفنانة المصرية الشهيرة هالة صدقي في بيتها بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع ومعاناة طويلة مع المرض وسوف يتم تشييع جثمان والدة هالة صدقي مساء اليوم كما كشفت هالة أنها ستتلقى العزاء في والدتها في كنيسة المرعشلي سوف يتم تحديد الميعاد في وقت لاحق بعد دفن الجثمان في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

وفاة والدة هالة صدقي

كما أعلنت أيضا الإلامية بوسي شلبي من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام عن خبر وفاة والدة الفنانة هالة صدقي ونشرت صورة لهالة صدقي وعلقت على الصورة البقاء لله وفاة والدة هالة ربنا يصبرك يا هالة

والجدير بالذكر أن الوسط الفني يمر بحالة من الحزن الشديدة في الفترة الأخيرة حيث توفى في الفترة الأخيرة العديد من الفنانين وأهالي الفنانين ومنهم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي توفي منذ أيام قليلة بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان أدى في النهاية الى وفاته وهو في أحد المستشفيات حيث كان دخل في غيبوبة كبدية جعلته يفقد النطق ثم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عاما وأيضا منذ أسابيع قليلة توفي الفنان الكبير عزت أبو عوف بسبب المرض أيضا حيث ظل يصارع المرض في أيامه الأخيرة مما أدى الى موته في النهاية كما رحلت عن عالمنا أيضا الفنانة كبيرة المعروفة باسم أم جاد والتي ظهرت في فيلم محمد هنيدي