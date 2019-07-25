وصية الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لنجله الفنان أحمد قبل وفاته

نقابة المهن التمثيلية أعلنت منذ قليل عن وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان وفقدان النطق في لحظاته الأخيرة بعد دخولة في غيبوبة وكان قد تم نقله الي المستشفى صباح اليوم بعدما تدهورت صحته بشكل كبير من أجل علاجه وتم اجراء له عملية بذل كبدية الا أن حالته تدهورت بشكل كبير وفقد النطق تماما ودخل في غيبوبة ثم توفي وهو في المستشفى وسيتم تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

اصابة الفيشاوي بالسرطان.

كان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن أثناء تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن اصابته بمرض السرطان وأكد أنه سيحاربه بكل شدة وقسوة وسينتصر عليه ويعود العام المقبل الى نفس المهرجان وهو يطمئن الجميع على حالته الصحية.

وصية الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

كما أدلى بوصيته حيث قال أن هناك عملا كبيرا عن المطران كابوتشي كان يرغب في أن ينتجه هو وعمر عبد العزيز وكان سيقوم بإخراجه محسن زايد مضيفا أن هذا العمل يؤكد الوحدة الوطنية وأنهم قد سافروا لسوريا وتلقى دعم كبيرا جدا لهذا العمل ولكن عندما جاء الى مصر أصبح تحقيقه صعبا وهذا العمل أصبح حلم يتمناه والسبب هو أن بعض الجهات الحكومية لم تتعاون معهم لذا أوصى ولده الفنان احمد الفيشاوي بتنفيذ هذا المشروع في حال وفاته.