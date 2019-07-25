وداعاً فاروق الفيشاوي

رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي في صباح اليوم الخميس في الساعات الأولي بعد صراع مع مرض السرطان، أما عن نقابه المهن التمثيلية فقد أدت النعي علي الصفحة الرسمية للفنان الكبير فاروق الفيشاوي وأن أدواره السينمائية لم يأتي بعدها وأنه كان من أفضل الممثلين وسيظل محفور بذاكره الجمهور.

فاروق الفيشاوي في صراع مع السرطان

وأن الفنان قد صرح بنفسه من قبل في المهرجان السينمائي أنه في أزمه مع هذا المرض اللعين ولكن سيهزم هذا المرض وقال أن عندما بلغه الدكتور المختص لحالته فقد أخذ الموضوع كأنه مزحه وقال سأعتبره صداع وأنه توفي في عمر يناهز 67 عام ظل فاروق الفيشاوي يصارع المرض ويريد أن يهزمه ولكن تدهورت حالته الصحية عندما توفي صديقه الفنان عزت أبو عوف ثم بعد ذلك نقل إلي المستشفي بسبب حالته التي تسؤ حيث أنه حزن علي جميع أصدقائه الذين رحلوا عن العالم.

أما عن أخر أعماله الفنية فكانت مع الفنان الكبير يحي الفخراني في مسرحيه (الملك لير ) نشأ الفنان فاروق الفيشاوي في أحدي قري مركز سرس الليان بمحافظه المنوفيه مصر في عام 1952 وأنه أيضاً حصل علي ليسانس الآداب ثم بعد ذلك قرر أن يكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ أول أعماله الفنية في أدوار صغيره حتي إلى أن بدأت انطلاقته حين عمل مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً، وتزوج الفنان فاروق الفيشاوي ثلاث مرات الأولي هي الفنانة سميه الألفي وأنجب منها الفنان أحمد الفيشاوي ثم انفصلا الإثنان أما الزيجات الثانية فهي من خارج الوسط الفني

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