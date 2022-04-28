والطريقة الصحيحة للإشتراك.. فرصة مسابقة الحلم الأخيرة لربح 250 ألف دولار ولم يتبقى إلا 8 أيام

أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي عن موعد سحبها الجديد على 250 ألف دولار والذي حددته يوم 5 مايو 2022، وأكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بتويتر منذ قليل، على أنه لم يتبقى على موعد السحب إلا 8 أيام فقط، كما أن الفائز سيختار أي مكان في العالم وسيتم شراء منزل له بقيمة 250 ألف دولار، وذلك على غرار منزل الأحلام الذي تم السحب عليه العام الماضي، والذي كان في أفضل جزر اليونان.

الطريقة الصحيحة للإشتراك في مسابقة الحلم

وفي سياق متصل أكدت المسابقة على أن التعليق على الصفحات الرسمية الخاصة بمسابقة الحلم لا يعد اشتراكاً، لأن الإشتراك بالمسابقة له طرق معينة تم توضحيها كثيراً، وذلك من الرابط الرسمي للمسابقة وتسجيل الهاتف ثم الإشتراك، أو عن طريق إرسال رسالة مكتوب فيها حلم على الرقم المرادف للدولة التي يعيش فيها المشترك.

ويعد الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الرابط الرسمي، من أيسر طرق الإشتراك، حيث يقوم الشخص الذي يرغب في الإشتراك بالدخول إلى هذا الرابط، ثم يكتب رقم هاتفه الجوال بشكل صحيح، ثم يضغط على إشتراك، وبعدها سوف يصل المشترك رسالة بتأكيد إشتراكه، ثم رسائل أخرى عبارة عن أسئلة عامة، وعلى المشترك الرد على بعض هذه الرسائل والإجابة عليها بشكل صحيح، وإذا أراد المتسابق أن يعزز فرصه بالفوز، فعليه الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصله عبر هاتفه.

سحب النصف مليون دولار

برمضان هذا العام لك فرصتين ..500 الف دولار أو بيت الأحلام في البلد الذي تختاره الحلم غيّر حياتك pic.twitter.com/CfK75AzG9J — الحلم (@Dream_MBC) March 30, 2022

كما أعلن الإعلامي مصطفى الأغا في وقت سابق عن وجود سحب آخر في الأيام المتبقية من شهر رمضات، وسوف تكون قيمة الجائزة 500 ألف دولار كاش.