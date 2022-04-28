والطريقة الصحيحة للإشتراك.. فرصة مسابقة الحلم الأخيرة لربح 250 ألف دولار ولم يتبقى إلا 8 أيام

إسلام عوض

أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي عن موعد سحبها الجديد على 250 ألف دولار والذي حددته يوم 5 مايو 2022، وأكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بتويتر منذ قليل، على أنه لم يتبقى على موعد السحب إلا 8 أيام فقط، كما أن الفائز سيختار أي مكان في العالم وسيتم شراء منزل له بقيمة 250 ألف دولار، وذلك على غرار منزل الأحلام الذي تم السحب عليه العام الماضي، والذي كان في أفضل جزر اليونان.

والطريقة الصحيحة للإشتراك.. فرصة مسابقة الحلم الأخيرة لربح 250 ألف دولار ولم يتبقى إلا 8 أيام
المحتويات
الطريقة الصحيحة للإشتراك في مسابقة الحلم
سحب النصف مليون دولار
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الطريقة الصحيحة للإشتراك في مسابقة الحلم

وفي سياق متصل أكدت المسابقة على أن التعليق على الصفحات الرسمية الخاصة بمسابقة الحلم لا يعد اشتراكاً، لأن الإشتراك بالمسابقة له طرق معينة تم توضحيها كثيراً، وذلك من الرابط الرسمي للمسابقة وتسجيل الهاتف ثم الإشتراك، أو عن طريق إرسال رسالة مكتوب فيها حلم على الرقم المرادف للدولة التي يعيش فيها المشترك.

والطريقة الصحيحة للإشتراك.. فرصة مسابقة الحلم الأخيرة لربح 250 ألف دولار ولم يتبقى إلا 8 أيام 1 28/4/2022 - 2:23 ص والطريقة الصحيحة للإشتراك.. فرصة مسابقة الحلم الأخيرة لربح 250 ألف دولار ولم يتبقى إلا 8 أيام 2 28/4/2022 - 2:23 ص

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة

ويعد الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الرابط الرسمي، من أيسر طرق الإشتراك، حيث يقوم الشخص الذي يرغب في الإشتراك بالدخول إلى هذا الرابط، ثم يكتب رقم هاتفه الجوال بشكل صحيح، ثم يضغط على إشتراك، وبعدها سوف يصل المشترك رسالة بتأكيد إشتراكه، ثم رسائل أخرى عبارة عن أسئلة عامة، وعلى المشترك الرد على بعض هذه الرسائل والإجابة عليها بشكل صحيح، وإذا أراد المتسابق أن يعزز فرصه بالفوز، فعليه الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصله عبر هاتفه.

سحب النصف مليون دولار

كما أعلن الإعلامي مصطفى الأغا في وقت سابق عن وجود سحب آخر في الأيام المتبقية من شهر رمضات، وسوف تكون قيمة الجائزة 500 ألف دولار كاش.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.



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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    وهيب محمد علي المسعودي

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  2. غير معروف يقول

    محمد فتحى الغريب على الحضىرى رقم 010113521606 مصر محافظه دمياط كفرسعدالسعيديه القبليه 95458

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