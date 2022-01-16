والد ياسمين صبري يكذب ابنته: دخلت أرقى مدرسة في الإسكندرية وكانت عايشة في فيلا بحمام سباحة وبتلبس من باريس وعندها شغالة فليبينية

أسامة مقلد

فتح أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، النار على ابنته التي أدلت بتصريحات أثارت غضبه بشكل كبير خاصة أنها أشارت في تصريحاتها أنها كافحت إلى أن وصلت لمكانتها الحالية.

والد ياسمين صبري يكذب ابنته: دخلت أرقى مدرسة في الإسكندرية وكانت عايشة في فيلا بحمام سباحة وبتلبس من باريس وعندها شغالة فليبينية

ونفى صبري، التحاق ابنته بمدرسة حكومية كما ذكرت، من خلال صورة نشرتها للمدرسة التي كانت تدرس بها ياسمين، قائلًا أنها ولدت وترعرعت داخل أسرة تعيش في فيلا بحمام سباح وصالة جيم، وكان لها غرفتها الخاصة التي تحتوي على حمام خاص.

وأضاف صبري، أن ياسمين كان لها خادمة فليبينية، وكانت ترتدي ملابسها من العاصمة الفرنسية باريس، حيث أنها كان يسافر هناك ويشتري الملابس لها ولأشقائها، مشيرًا إلى أنها كانت تدرس بمدرسة “EGC” أرقى مدارس الإسكندرية في هذه الفترة.

وتابع صبري، أن ابنته كانت تنجح بصعوبة، وحصلت في الثانوية العامة على 50 %، وبعد كل ذلك تدّعي الآن أنها عاشت حياة بائسة، وكان مصروفها بسيط ولا يكفي احتياجاتها، قائلًا: “بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تصقفلك”.

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يذكر أن ياسمين صبري، قد أثارت ضجة كبيرة بتصريحاتها الأخيرة في جلسة حوارية على موقع “تويتر”، وتحدثت خلالها حول فترة طفولتها حيث قالت أنها ابنة الطبقة الوسطى بمحافظة الإسكندرية وكان مصروفها بسيط للغاية، والتحقت بمدرسة حكومية، ومارست رياضة السباحة.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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