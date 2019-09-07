هند صبري أول ممثلة عربية تتسلم جائزة starlight cinema في مهرجان فينسيا







حصلت النجمة المصرية التونسية الشهيرة هند صبري على جائزة Starlight Cinema من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لتكون أول ممثلة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة، كما تشارك الفنانة هند صبري في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بفيلمها التونسي”نورا تحلم”.







“نورا تحلم” هي عودة صبري للسينما التونسية هذا العام

يحكي الفيلم قصة نورا، زوجة وأم قررت الهرب بعد مقابلة حب حياتها سعد بينما زوجها سفيان في السجن، سيتم إطلاق فيلم “نورا تحلم” في تونس بنهاية عام 2019، ووصفت الفنانة هند صبري الفيلم بأنه “مغامرة رائعة”، كما أعربت النجمة من قبل عن اعتزازها باختيارها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الأولى في الدورة 76 لمهرجان البندقية السينمائي، وتعتبر هند صبري هي أول مخرجة عربية تشغل هذا المنصب.







هند صبري في مهرجان البندقية السينمائي أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

ذكرت صبري من قبل على حسابها الرسمي في :Instagram “أنا فخورة بأن أكون أحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي وأشعر بمزيد من الفخر لأن المخرجين الأمير كوسوريكا وأنطوانيت ليو سيكونان رئيسين للجنة التحكيم، أنا سعيدة بهذه المشاركة بالتزامن مع عرض فيلمي(الفيل الأزرق) الجزء 2 ‘الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع الدول العربية، وأتمنى أن أكون سفيرة عربية جيدة في أقدم مهرجان في العالم وواحد من أهم المهرجانات الثلاثة في العالم “.







مسيرة حياة النجمة هند صبري

ولدت في عام 1979 في قبلي بتونس، درست القانون وحصلت على درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر في عام 2004، ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت تعمل منذ حوالي عقد من الزمان، وبدأت عملها التمثيلي في عام 1994 مع الفيلم التونسي “صمت القصور” و قامت ببطولة فيلم “موسم الرجال” في عام 2000. الأفلام من إخراج مفيد تلاتلي، وشاركت بطولة فيلم بجانب أحمد عز، وعملت النجمة هند صبري على مر السنين في الأفلام والمسرحيات التي عالجت المصاعب والوصمة التي تواجه الناس، وخاصة النساء، وهي تعمل كسفيرة إقليمية لبرنامج الغذاء العالمي.







حصلت النجمة على العديد من الجوائز في مسيرتها السينمائية وإنجازاتها الفنية ودورها في معالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك جائزة من مؤسسة أميركا أبرديا ميديا ​​في واشنطن، تزوجت هند صبري عام 2008 وأنجبت ابنتان، عليا وليلى، اللتان تبلغان من العمر الآن 6 و 4 سنوات على التوالي.

يعرفها المعجبون بأنها ممثلة متواضعة تنبعث منها القوة والفكر والإيجابية والشخصية، لقد اكتسبت مهاراتها في الأداء المتنوع وذلك لتنوعها الكبير في اللغة العربية في فترة قصيرة من الزمن، هند صبري هي أصغر ممثلة على الإطلاق تنال جائزة فاتن حمامة، التي حصلت على لقب أفضل ممثلة عربية من فوربس الشرق الأوسط، وشاركت الفنانة في فيلمين ناجحين هذا العام، “الممر” و “الفيل الأزرق الجزء الثاني”.