همسة ماجد: مهرجان الجونة ساهم بشكل مباشر منذ انطلاقه في تطوير الثقافة والفن على مدار العام

قالت الفنانة العراقية همسة ماجد بأن مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الجديدة التي تحمل الرقم 6 هو حدث ثقافي وفني مهم للعاملين في صناعة السينما، بالإضافة إلى أن المهرجان قد تكون أكثر أهمية للعاملين في قطاع السياحة في المدينة لمردوده المهم على السياحة.

الفنانة همسة ماجد

مهرجان الجونة السينمائي يستقطب بدوره الكفاءات العالمية

وأضافت همسة ماجد في تصريحات صحفية، بأن مهرجان الجونة قد بث الحياة في المدينة، التي تعد مثالًا على الحداثة والجمال، مشيرة بأن مهرجان الجونة السينمائي يستقطب بدوره الكفاءات العالمية في جميع المجالات الخاصة بالصناعات الفنية.

وأوضحت أن مهرجان الجونة ساهم بشكل مباشر منذ انطلاقه في تطوير الثقافة والفن على مدار العام وليس فقط في مدة انعقاد المهرجان، كما أن غياب المهرجان العام الماضي كشف عن قيمته وأهميته للمنطقة.

همسة ماجد: مهرجان الجونة السينمائي مهم للغاية منذ الدورة الأولى له

ولفتت ماجد إلى أن مهرجان الجونة السينمائي مهم للغاية منذ الدورة الأولى له، وهو مميز في المنطقة، كما أن الجونة هي المكان المناسب لهذا المهرجان الذي يهتم به الكثير من النجوم.

وأكدت أن موقف مهرجان الجونة السينمائي من القضية الفلسطينية يعد مشرفا للغاية، مشيرا إلى أن حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الخميس، أوضح أين نقف وما هي مشاعرنا تجاه ما يحدث في فلسطين.

مهرجان الجونة منبرًا للأصوات الفلسطينية

وتمنت الفنانة العراقية همسة ماجد أن يكون المهرجان في دورة العام الجاري منبرا للأصوات الفلسطينية، وأن توصل صوتها وحكايتها وقصتها للعالم.

وعن تأثير إقامة مهرجان الجونة هذا العام على صناعة السينما، قالت: “أي مهرجان بيكون مفيد للصناعة وللجمهور.. كما أنه يقرب الصناع من بعض ويؤدي لإنتاج مشاريع فنية مشتركة.. كما يمثل دعما لشباب الفنانين والصناع”.