هل يوجد جزء ثالث لمسلسل أبو العروسة؟ المخرج يوضح الحقيقة

مسلسل أبو العروسة الجزء الأول والثاني قد حققا نجاح كبير في الوسط الفني منذ أن بدء بث المسلسل الجزء الأول لأول مرة في أواخر ديسمبر 2017، ويكمن نجاح أبو العروسة في أن أحداث المسلسل تدور حول الخلافات داخل الأسر المصرية بين الآباء والأبناء وخاصةً للطبقة المتوسط تزامناً مع التطورات التي شهدها المجتمع المصري في الوقت الحالي، جدير بالذكر أن الأجزاء التي تم عرضها على قناة دي أم سي 120 حلقة بواقع 60 حلقة للجزء الواحد.

حقيقة وجود جزء ثالث لمسلسل أبو العروسة

تداولت العديد من الأخبار الخاصة بتحضير جزء ثالث والتي انتشرت بشكل كبير تحديداً من بعد عيد الأضحي المبارك 2019، وقد نفي كمال منصور مخرج مسلسل أبو العروسة في تصريح خاص لمصراوي على وجودء جزء ثالث، وأكد أنه حتى الآن لم يتم مخاطبة الجهة المنتجة أو فريق العمل، وأضاف أيضاً بأن قناة دي أم سي المُنتجة للمسلسل لم تبلغهم بأي شئ حتى هذه اللحظة عن وجود جزء ثالث، وأوضح بأن الجمهور هو الذي يطالب بوجود جزء ثالث.

جدير بالذكر أيضاً أن مسلسل أبو العروسة من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، وشارك فيه عدد من النجوم الكبار أبرزهم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، وغيرهم من النجوم الذين لهم بصمة كبيرة في الوسط الفني منذ دخولهم عالم الفن.