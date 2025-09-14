هل يكفي القانون لتشكيل وعي المواطن ؟

يعيش القانون منذ فجر التاريخ في قلب كل مجتمعٍ منظَّم، ويقف شامخًا كعمودٍ فقريٍّ لضبط العلاقات، وتحديد الحقوق والواجبات، بداية من قانون حمواربي الذي يعتبر من أشهر وأقدم القوانين القديمة، وصولاً الى القوانين التي نشهدها في زمننا الحاضر.

القانون بين النص الملزِم والوعي:

القانون، بطبيعته، هو مجموعة من القواعد العامة المجرَّدة، التي يضعها المشرّع بهدف تنظيم سلوك الأفراد، ويترتّب على مخالفتها جزاءٌ محدد.

فوظيفة القانون الأساسية لا تقتصر على الردع فقط، بل تمتد لتشمل تحقيق التوازن بين الحريات الفردية ومتطلبات النظام العام.

غير أن السؤال الجوهري يتمثل في: هل التزام الفرد بالقانون نابع من قناعةٍ داخلية؟ أم أنه مجرد خوف من العقوبة؟ هذا التساؤل يفتح أمامنا جدلية عميقة بين الإلزام القانوني الخارجي والإلزام الأخلاقي الداخلي.

فقد يُطاع القانون لمجرد الخوف من العقاب، لا لإيمانٍ عميق بمبادئه، وقد يُحترم ظاهرًا دون أن يُفهَم أو يُقدَّر داخلياً من المواطن نفسه، وهنا تنشأ أزمة جوهرية في العلاقة بين الفرد والقانون.

الطاعة الشكلية مقابل الإيمان الحقيقي:

في واقع الأمر، يمتثل كثير من الناس لأحكام القانون عند وجود رقابة أو خشية من عقوبة، لكنهم قد يتصرفون بعكس ذلك في غياب هذه الرقابة أو تلك العقوبة.

فهذا النمط من الطاعة الشكلية لا يدل على التزام حقيقي، بل هو غالباً ما يكون سلوك سطحي، يفتقر إلى الجذور الأخلاقية التي تعززه من دون رقابة أو عقوبة.

مثلاً: قد يُلقي المواطن القمامة في المكان المخصص أمام كاميرات المراقبة، لكنه يفعل العكس في الأزقة الخلفية بعيداً عن الرقابة.

وقد يقود سيارته بحذر وبالسرعة القانونية أمام شرطي المرور، ثم يتجاوز السرعة فور ابتعاده عنه، أو عند تجاوزه الرادار.

كل هذه الأمثلة اليومية تكشف لنا بوضوح أن وجود القانون لا يعني بالضرورة وجود الوعي، وأن السلوك السليم القويم لا يُقاس بالمظاهر فقط، بل بنيّة الفرد وقناعته المجردة من أي خوف يحتم تغيير هذه القناعة.

الوعي: بين الأسرة والمجتمع والتعليم

يرى المفكر الفرنسي “جان جاك روسو” أن:

“الإنسان طيب بطبعه، ولكن المجتمع هو الذي يفسده.” بينما يرى عالم الاجتماع “إميل دوركايم” أن “السلوك الإنساني لا يمكن فهمه إلا في ضوء البيئة الاجتماعية المحيطة.” ويقول الطبيب النفسي الشهير سيغموند فرويد: “الأسرة في الطفولة هي المصدر الأساسي لتشكيل شخصية الفرد.”

إذن، فالوعي ليس صنيعة القانون وحده، بل هو نتاج مجتمع متكامل تقوم فيه الأسرة بتشكيل وتأسيس المبادئ القويمة لدى الفرد، ويعزز الأسرة التعليم، ويدعّم كلاهما الإعلام و الثقافة، ويؤطرهم الخطاب الديني المعتدل.

وإذا افترضنا جدلًا أن القانون وحده هو الذي يُشكّل الوعي، فإننا بذلك نتجاهل الأثر العميق لتلك المؤسسات في بناء السلوك السليم، إذ أن دورها بالغ في الأهمية في تشكيل الوعي السليم مقارنة بالقانون .

الوعي يمنع إساءة استخدام القانون:

حتى أشمل القوانين وأدقّها، لا تكفي لبناء إنسانٍ واعٍ بدوره في المجتمع، ما لم تكن هناك رافعة أخلاقية وتربوية تعزّز من قيمة الالتزام.

بل على العكس، قد تتحوّل القوانين في غياب الوعي إلى أداة للتحايل، أو تصبح مجرد نصوص صورية تُنتهك بسهولة، وهو ما نراه في بعض المجتمعات التي تُسنّ فيها القوانين بكثرة، لكن تنخفض فيها مستويات الالتزام بشكلٍ ملحوظ.

وقد يصل الأمر إلى أن يُستخدم القانون في غير غايته، فيُوظَّف لأغراض شخصية أو يُستغل من قِبل أصحاب النفوذ، مما يزرع الشك في نفوس الناس، ويُفقد القانون قدسيته ومكانته كأداة للعدالة.

القانون يحتاج الوعي:

كشفت دراسة منشورة عام 2018 في مجلة Frontiers in Psychology بعنوان “تأثير عرض كاميرات المراقبة على الغش والسلوك الاجتماعي الإيجابي”، عن مفارقة واضحة في سلوك الأفراد تحت المراقبة. فقد أظهرت التجربة التي أُجريت على مجموعة من الطلاب أن عدد من قاموا بالغش كان أقل بكثير في وجود الكاميرات، مقارنةً بمن لم يكونوا تحت أي مراقبة. وتوضح نتائج الدراسة أن كاميرات المراقبة تُسهم في تقليل السلوكيات غير المنضبطة، ولكن هذا التأثير يظل محدودًا بوجود المراقبة فقط، مما يشير إلى أن الضبط السلوكي الناتج عن الرقابة لا يعكس بالضرورة وعيًا داخليًا أو التزامًا حقيقيًا بالقانون.

فالوعي، حين يكون حيًّا وفاعلًا، يحوّل القانون من قيدٍ مفروض إلى مرآةٍ للقيم الذاتية. ومن طاعةٍ عمياء قائمة على الرهبة والخوف، إلى التزام مبصر نابع من احترام الذات، والإيمان بأهمية النظام العام.

ولكي ينجح القانون في أداء دوره، لا بد من وجود مواطنٍ مؤمن به، لا مجرد ممتثل لأحكامه. وهذا المواطن لا يُخلق تلقائيًا، بل يتكوّن من خلال تربية سليمة، وتعليم واعٍ، وثقافة مجتمعية حاضنة.

فعندما يُربَّى الطفل على احترام القواعد من منطلق داخلي، لا خوفٍ خارجي، يصبح هذا السلوك جزءًا من كيانه، ويستمر معه حتى بعد زوال الرقابة.

نهايةً: القانون وحده لا يصنع الوعي:

يمكننا القول بأن القانون ضرورة لا غنى عنها، لكن فاعليته الحقيقية تتوقّف على وجود وعيٍ مجتمعي يُغذّي روحه، ويمنحه القدرة على التطبيق العادل.

فالقانون – وحده – لا يصنع مواطناً صالحاً، بل يحتاج إلى بيئةٍ تنمّي القيم، وتُشجّع على السلوك القويم، وتُعزّز من مكانة النظام ودور القانون في حياة الفرد.

فعندما يحاول أحد المواطنين الصالحين الإقدام على فعل آثم، فسيكون أمامه عائقان: إما أن يمنعه ضميره من إتيان هذا الفعل، أو أن يفكر في العقوبة الرادعة. لكن ما يبقى في وجدان الفرد لا يُنسى، مقارنة بالنصوص القانونية التي لا تتعلق بوجدانه إلا بعد توقيعها، سواء عليه أو على أحد غيره. وهنا يبرز دور الوعي المتمثل في الضمير، في منع السلوك الضار قبل السلوك المجرّم.

ومن هنا نفهم أن القانون وحده لا يصنع إنسانًا منضبطًا، بل إن الالتزام الحقيقي ينبع من داخل الفرد نفسه. ففي المجتمعات المتقدمة، لا يُقاس نجاح القانون بعدد كاميرات المراقبة أو شدّة العقوبات، بل بدرجة إيمان المواطنين والتزامهم الذاتي به.

وإذا أردنا بناء مجتمعٍ متماسك ومترابط يحترم القانون حقا؛ فعلينا أولًا بناء إنسان واعٍ، ثم نشرع له قانونًا يحميه ويعبّر عن تطلعاته.