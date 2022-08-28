هل تعرف نفسك حقاً؟

حمد حمدان المتعاني : يكتب

هل تعرف نفسك حقا؟ سؤال مهم ينطوي خلفه الكثير من الأمور، حيث أن الكثيرون منا يفشلون في تحقيق مــا يرغبــون بــه لأنهم لا يعرفــون حقيقــة أنفســهم ورغباتهم، فأنــت حينــما تعــرف مــن أنــت فكأنـمـا حــددت موقعــك الدقيــق عـلى الخارطة، وتسـتطيع بعـد ذلـك تحديد الهدف الأول عـلى الأقل، وعندمـا لا تعــرف نفســك تفقــد هدفــك وعندمــا تفقــد الهدف مــن الممكن أن تقــع في جميــع المصائب دفعــة واحــدة.

مسح الأحكام المسبقة والمتوارثة عن نفسك

يجب أولاً أن تأخــذ نفساً عميقــاً وتقص على نفسك قصتك بما لا يقـل عـن نصـف سـاعة أو بالكتابـة علـى بعـض الأوراق، سـجل الأحداث التـي شــكلت شــخصيتك وأثــرت في تكوينــك بمصداقيــة وحياديــة لا تســتثني مــا هـو معيـب أو مضحـك، ففـي حيـاة كل منـا توجـد عثـرات وحماقات، اسردها بـدون تهويل أو تقليـل، فالمقصود مـن هـذا ليـس النـدب والتباكـي بـل معرفـة نفســك وتوضيــح مــا يمكنــك فعلــه في الأيام القادمــة اتجاه نفســك.

والآن قم بمسح الأحكام المسبقة والمتوارثة من تلك القصة مثل:

لــوم والديــك فيــما حصل (فكرهــم وولائهم، خضوعهــم أو تســلطهم، ظرفهم المادي، اعتقاداتهم ومستواهم الثقافي)

كل ما قيل لك عن شكلك. تصنيفــك مــن قبــل المجتمع والبيئــة المحيطة) فالمجتمع لا يتبنــى الغربــاء وينبذ الفقراء ويمجد الجمال .

فأنت الآن تقوم بتشخيص علمي لذاتك ولا مكان للتكهنات وإنما يقوم الأمر على الحقائق فالكثيـر يخلقون مـا يسـمونه حظهـم السيئ، ويؤمنـون أن لهم قدراً محتوماً مـن المعاناة والفقـر والفشـل وعقلهـم الباطـن يلتقـط تلـك الذبذبـات التـي يحصل عليهـا دائماً ثـم يصدقهـا.

امسح أخطاء الماضي دون تردد

اجمع ما تبقى من قصتك لتجد أنك أمام شخص بسيط أساء الظن بنفسه لديه سجل طويل من المحاولات الجيدة ورغبة في التطوير.

الآن اطـرح بعـض الأسئلة الصعبـة وبعيدة المدى على نفسـك وسـجل إجاباتك، وهــذه العلاجات والأسئلة قــد تــم وضعهــا مــن قبــل منظفات متخصصــة بإعــادة التأهيــل وتقويــم ســلوك الأفراد، ويتــم إنفــاق الآلاف للخضــوع لمثل هـذه اللقـاءات والحوارات العلاجية:

إن كنــت أمتلــك الكثيــر مــن المــال لدرجــة لا تجعلنــي فــي حاجــة لكســب رزقــي، مــا الــذي ســأريد فعلــه فــي حياتــي؟ ولمــاذا؟

كيف أصف الشخص الذي أود أن أكونه في ثلاث كلمات فقط؟

كيف أحدد نقاط القوة المتوفرة لدي واعمل على اغتنامها لأغير نفسي؟

ومن الآن فصاعداً تصرف بناءً على معرفتك عن نفسك فسؤال من أنت؟ يستحق أن تسأله أكثر من مرة ضمن رحلة حياتك وبعد أن تتعرف إلى نفسك يجب أن تتقبلها لأنها اختيار الله ومــا فيــك مــن نقــاط ضعــف وقــوة هــي أدواتــك التــي اختارهــا الله لاجتياز الاختبار المخصص لـك والـذي هـو سـبب وجـودك ومضمـون رحلـة حياتـك وعليــك عــدم التوقــف عــن إصلاح نفســك بــما هــو متــاح لتســتطيع اجتيــاز ذلــك الاختبار وتذكــر أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.