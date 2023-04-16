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هل الدور يتطلب ذلك؟| خالد يوسف يرد على انتقاد مشاهد “الإغراء”

محمد سلطان محمد

صرح المخرج المصري خالد يوسف بأن مشاهد الإغراء التي ظهرت فيها الممثلة التونسية رانيا التومي في مسلسل “سره الباتع” تأتي استنادًا إلى متطلبات الدور الذي تؤديه. وأوضح يوسف أن الشخصية التي تجسدها التومي تتطلب أن تكون جميلة ولها جسد مغرٍ، حيث تقوم بإغراء رجل من الفلاحين لتسرق منه الآثار. وأضاف أنه جلب ممثلة لتلعب دور عصابة دولية وليس عالمة أثار، وأنها تحتاج إلى استخدام جاذبيتها الجسدية في تجسيد هذا الدور.

وبالنسبة لإمكانيات رانيا التومي التمثيلية ومقارنتها بباقي الممثلين في المسلسل، أكد يوسف أنها قدمت أداءً عالي المستوى وأنه يعتبرها واحدة من أفضل الممثلات التي عملت معه وأشار إلى أنه يمنح الممثلين الوقت الكافي لتطوير أدوارهم وإبراز مواهبهم التمثيلية.

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وعلى جانب آخر، قالت رانيا التومي إنها لا تهتم بالانتقادات التي واجهتها بسبب دورها في المسلسل وأنها قد تعرضت لهجوم مماثل في السابق عندما شاركت في مسلسل آخر. وأوضحت التومي أنها لا تعارض عمليات التجميل وأنها تعتزم إجراء عملية تجميلية لأنفها، وأن تغير مظهرها الخارجي طبيعي بمرور الوقت وتقدمها في العمر وممارستها للرياضة كما أنها أكدت أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل سابقاً وأنها طبيعية وحرة في اختيارها للعناية بمظهرها الخارجي.

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محمد سلطان محمد

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