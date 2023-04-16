هل الدور يتطلب ذلك؟| خالد يوسف يرد على انتقاد مشاهد “الإغراء”

صرح المخرج المصري خالد يوسف بأن مشاهد الإغراء التي ظهرت فيها الممثلة التونسية رانيا التومي في مسلسل “سره الباتع” تأتي استنادًا إلى متطلبات الدور الذي تؤديه. وأوضح يوسف أن الشخصية التي تجسدها التومي تتطلب أن تكون جميلة ولها جسد مغرٍ، حيث تقوم بإغراء رجل من الفلاحين لتسرق منه الآثار. وأضاف أنه جلب ممثلة لتلعب دور عصابة دولية وليس عالمة أثار، وأنها تحتاج إلى استخدام جاذبيتها الجسدية في تجسيد هذا الدور.

وبالنسبة لإمكانيات رانيا التومي التمثيلية ومقارنتها بباقي الممثلين في المسلسل، أكد يوسف أنها قدمت أداءً عالي المستوى وأنه يعتبرها واحدة من أفضل الممثلات التي عملت معه وأشار إلى أنه يمنح الممثلين الوقت الكافي لتطوير أدوارهم وإبراز مواهبهم التمثيلية.