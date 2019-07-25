هربت من أهلها إرضاءًا للفن وفقدت الضحكة التي صنعتها للجمهور.. محطات في حياة «زينات صدقي» بالذكرى الـ 42 لرحيلها

أشهر عانس في السينما المصرية، هكذا لُقبت علي الرغم أن الله قد وهبها جمالًا، وقد تقدم إليها العديد من “العرسان” ولكن رحلتها في الفن قد أنستها حياتها الشخصية الواقعية، وحجزت لها مكانة بين عمالقة الفن في القرن الماضي وتميزت بالكوميديا في شتي أدارها الفنية، ولكن في السنوات الأخيرة من حياتها إنقلبت حياتها رأسًا علي عقب، وباتت تعاني معاناة شديدة، وبعد أن كانت سبب في إضحاك الناس، فقدت هي تلك الضحكة، إنها الفنانة الكوميدية الراحل “زينات صدقي” وإليكم أبرز المحطات في حياتها.

النشأة

في اليوم الرابع من شهر مايو لعام 1913 ولدت “زينب محمد سعد”، بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، ونشأت في كنف أسرة متواضعة، وإكتفت بالقليل من التعليم، حيث حصلت علي شهادة إبتدائية وتركت الدراسة؛ لأن والدها خاف عليها بعدما رأها تكبر وأصبحت “عروسة”، ومكثت في المنزل في إنتظار العريس الذي يطرق بابهم ليتزوجها، وعندما بلغت من العمر 15 عام تزوجت من طبيب كان من شجرة العائلة، ولكن إنفصلا عن بعضهما بعد مرور 11 شهر فقط من الزيجة.

الزواج السري

بعدما أخذت “زينات” قرار بألا تتزوج مرة أخري، سرعان ما تراجعت عنه وتزوجت للمرة الثانية من أحد الضباط الأحرار، وكان زيجة سرية، وطلب منها أن تترك التمثيل، ولكنها رفضت ذلك، ولم ترزق بأطفال بهذه الزيجة ولا التي سبقتها.

منعها من التمثيل

بدأت زينات في حياتها المهنية الفنية من خلال الأفراح الشعبية التي تُقام في الإسكندرية، وكان بصبحة صديقتها “خيرية صدقي”، وعندما تصدت أسرتها لعملها في الفن، فرت منهم إلي لبنان مع والدتها، وهناك بدأت تعمل كمغنية ومونولوج، ومكثت هناك لفترة علي هذه الحال، حتي حدثت لها واقعة أجبرتها علي إعتزال الغناء، لتعود علي مصر.

عملها كراقصة

كانت الراقصة “بديعة مصابني” في لبنان حينئذ، وإلتقت بزينات وتعرفا علي بعضهما، فعرضت الأولي علي الأخيرة أن تعود إلي مصر وتعمل بالكازينو التي تديره وتملكه، بالفعل هذا ماحدث وبدأت العمل فيه كمضيفة، ومن ثم عرضت عليها بديعة أن تعمل كراقصة مع سامية جمال وتحية كاريوكا، فوافقت علي ذلك.