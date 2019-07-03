هذه أهم أسباب تأخر الزواج

في القديم كان أجدادنا و آبائنا يتزوجون في سن مبكرة، بحيث تجد من كان يتزوج و هو لم يتجاوز العشرين من عمره، آنذاك، كانت الحياة سهلة و كانت الأمور بسيطة، لم تكن هناك مهور غالية و لم تكن هناك شروط خيالية من طرف عائلة العروس، و لم يكن الناس يصرفون أموالا طائلة على حفل الزفاف فقط من أجل التباهي على الناس، كان الشرط هو أن يكون الرجل رجلاً بمعنى الكلمة و ذو أخلاق حسنة و قادراً على تحمل المسؤولية، و أن تكون المرأة عفيفة و قادرة على الإهتمام ببيتها و زوجها و تربية أبنائها.

و اليوم تغيرت الأمور و انتشرت ظاهرة العزوف عن الزواج و أصبح من الصعب أن يتزوج الشخص في سن مبكر، بحيث تجد من اقترب عمره من الأربعون و لازال لم يتزوج و لم يكوِّن أسرة، فما هي أسباب ظاهرة تأخر الزواج التي انتشرت في زماننا هذا ؟

هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في انتشار ظاهرة تأخر الزواج، و هي تختلف من شخص إلى آخر و لكل ظروفه الخاصة، و هذه مجموعة من أكبر أسباب العزوف عن الزواج :

البطالة :

لكي يتزوج الرجل يجب أن يكون قادراً على تغطية المصاريف، و لكي يكون قادراً على ذلك يجب أن يكون لديه عمل يوفر له دخلا لا بأس به، و إن كان عاطلا عن العمل فلن يستطيع تغطية مصاريف الحياة الزوجية و بالتالي ليس هناك زواج، تعتبر البطالة من أكبر أسباب العزوف عن الزواج في العالم بأسره و ليس فقط في العالم العربي، فكم شاب يتمنى من كل قلبه أن يجمعه الله بنصفه الآخر و يستقر و يكون أسرة، لكن للأسف منعته البطالة من تحقيق حلمه .

عدم توفر السكن :

من بين شروط الزواج في عصرنا هذا هو توفر الرجل على منزل خاص به، و ربما ذلك من أجل تفادي المشاكل التي قد تحدث بين الزوجة و أهل الزوج، و لكن في هذا الزمن من الصعب توفير منزل خاص بسبب الغلاء، و حتى إن استطاع الرجل توفير منزل خاص به فذلك يتطلب وقتا طويلا إلاّ إذا كان دخله المادي كبير جدا .

رفض الشباب لتحمل المسؤولية و ضغط الحياة الزوجية :

العديد من الشباب يرفض الزواج لأنه يريد أن يبقى ملكا لنفسه و يفعل ما يشاء، و لا يريد أن يدخل حياته شخص يصبح ملزما بتحمل مسؤوليته و مجبرا على الإهتمام به، كما أنه يرى أن الزواج سيقيده و يحرمه من عيش حياته بحرية كما يفعل و هو أعزب .

العلاقة المحرمة أصبحت سهلة المنال :

ما دمتُ أحصل على المتعة مع عدة نساء بدون زواج فلماذا سأتزوج و أحصر نفسي مع امرأة واحدة، هذا ما يقوله العديد من الشباب، فالكثير يفضل أن يلبي رغباته كل مرة مع امرأة مختلفة على أن يبقى مع امرأة واحدة، و لكن ما يجب أن يفهمه هؤلاء الشباب هو أن الزواج ليس مجرد علاقة داخل غرفة النوم فقط، فالزواج هو تكوين أسرة و انجاب أبناء و استقرار و محبة و مودة و العديد من الأشياء الأخرى التي لن يجدها في عالم الفساد، الزواج هو امرأة تكون ملكا لك وحدك و وفية لك و ليست متاحة لجميع الرجال، و هذا ما لن تجده بين أحضان امرأة فاسدة متاحة للجميع.

غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزفاف :

للأسف في عصرنا هذا كثرت ظاهرة غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج، أصبحت عائلة الفتاة تطلب مهرا غاليا لا يجمعه إلاّ اللسان و تضع شروطا خيالية تجعل الخاطب يهرب من الباب، و أصبح الناس يفكرون فقط في المظاهر، بحيث يصرفون مبالغ كبيرة و يبدرون الأموال على حفل زفاف يستمر لليلة واحدة، فقط من أجل التباهي و التفاخر أمام الناس، و في النهاية لا يكمل الزواج السنة و ينتهي بالطلاق ، ذلك لأنهم يفكرون و يعدون لليلة العرس أكثر من ما بعد العرس .

ليس المهم هو زفاف سيستمر ليوم واحد أو يومين، فالمهم هو ما بعد ليلة الزفاف، المهم هو الحياة التي سيعيشانها مع بعضهما البعض و كيف سيعيشانها، و هل بإمكانهم التفاهم مع بعضهم البعض و التغلب على المشاكل التي قد تواجههم فيما بعد .

الخوف من فشل الزواج :

في وقتنا هذا كثرت حالات الطلاق بشكل كبير، و أصبح الطلاق يحدث لأتفه الأسباب و في أول خلاف يقع بين الزوجين، كما امتلئت البيوت بالمشاكل الزوجية التي لا تكاد تنتهي، و العديد من الشباب عندما يرى ما يحدث أمامه بين المتزوجين من صراعات و حالات طلاق و ضياع للأبناء فهو يتراجع عن فكرة الزواج خوفا من الوقوع في نفس المشاكل .

انشغال الفتاة بإعانة عائلتها :

هناك مجموعة من البيوت تكون فيها الفتاة هي المعين الوحيد للعائلة و هي من تحضر لهم لقمة العيش، و هذا هو السبب الذي يجعل كم من فتاة تتنازل عن الزواج و تتخلى عن أحلامها من أجل أحلام عائلتها .

سمعة الشاب أو الفتاة و العائلة :

تلعب سمعة الشاب أو الفتاة و سمعة العائلة دوراً مهماً في تأخير الزواج أو العكس، فالشاب قبل أن يتقدم لخطبة فتاة فهو يسأل عن الفتاة و أخلاقها و سمعة عائلتها، فإن رأى أن سمعتها و سمعة عائلتها سيئة فهو يتراجع، و نفس الشيء بالنسبة للفتاة، فعندما يتقدم شخص لخطبتها فهي و عائلتها تسأل عن سمعة الشاب و عائلته، فإن كانت السمعة سيئة فهي ترفض، رغم أنه في وقتنا هذا الكثير من الناس لم تعد تهمهم السمعة و الأخلاق، و إنما كل ما يهمهم هو المظاهر و المادة فقط .

كانت هذه مجموعة من بين أبرز أسباب تأخر سن الزواج، و بطبيعة الحال هناك عدة أسباب أخرى مختلفة، و أنت، ما هو في نظرك سبب تأخر الزواج ؟