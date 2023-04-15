هالة صدقي تستنجد بمخرج “جعفر العمدة”: “إلحقني يا محمد يا سامي”

ظهرت الفنانة هالة صدقي، إحدى بطلات مسلسل جعفر العمدة، في فيديو على صفحته الرسمية على موقع “انستجرام” وهي يضع اللمسات الأخيرة من مكياجها، ووجه استنجاد لمخرج المسلسل محمد سامي، وذلك لما تتعرض له من ضغوط لكشف باقي أحداث المسلسل التي ينتظرها متابعيه بفضول كبير.

بيعملولي مكياج تحت تهديد السلاح

وقالت هالة صدقي في الفيديو الذي بثته على صفحتها “جمهوري الحقوني، بيعملولي مكياج تحت تهديد السلاح، مش هقول مش هقول، الحقني يا عبد الجواد، الحقني يا محمد يا سامي، مش هقول مش هقول”.

وجاءت تعليقات متابعي هالة صدقي على الفيديو لتسخر من الضغوط التي تتعرض لها، وكتبت سوسن بدر تعليقاً على المقطع قائلة “أوعي تعترفي يا صفصف”.

جدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحاً ساحقاً خلال عرضه بالموسم الرمضاني لهذا العام، حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على القنوات التي يعرض عليها، وعلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك محمد رمضان البطولة فيه كل من هالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، وإيمان العاصي، ومنذر ريحانة، وزينة، وأحمد فهيم، وجورج بكر، وطارق النهري.

وتدول أحداث المسلسل حول جعفر العمدة الذي يحاول أن يجد ابنه المفقود منذ 19 عام، ويعيش هو عائلته في حي السيدة زينب، ويدخل في عداء وصراع مع عائلة فتح الله.