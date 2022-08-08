هاشتاج “غني لمحمد منير” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض أحدث أغاني الكنج محمد منير “للي” للحذف من موقع يوتيوب، وحالة الجدل والاتهامات المتبادلة بين المطرب الشاب محمود المنسي، والفنان أكرم حسني، واتهامه بسرقة لحن أغنيته “ولد الهلالية” التي نشرت في عام 2017، فإن جماهير الكنج محمد منير العريضة ومنهم “المنايرة” التي أطلقت هاشتاج “غني لمحمد منير”، تضامنا معه، وتأكيدا لارتباطهم الوثيق به وبأغانيه، ودعوتهم للجميع بأن يغنوا لمحمد منير.

“المنايرة”: محمد منير أسلوب حياة

و”المنايرة” عائلة كبيرة يزيد عددها عن 80 شخصًا يتشبهون بالكينج محمد منير في المظهر والجوهر، ومن أكثر جماهير منير حبا له وارتباطا به، وهم يحضرون كل حفلاته التي تمنحهم طاقة إيجابية كبيرة حسب ما ذكره “المنايري” أيمن علم الدين الذي اعتبر محمد منير “أسلوب حياة” بالنسبة له ولباقي “المنايرة”، لذلك فهو يستحق إطلاق هاشتاج “غني لمحمد منير”، الذي ما زال متصدرا محركات البحث لفترة طويلة.

محمد منير مثل وقدوة

أضاف “المنايرة” أنهم تعلموا الكثير من الكينج محمد منير، مثل المثل العليا والمبادئ العظيمة وعشق وحب الوطن، واحترامه للكثير من القيم العظيمة مثل الصداقة وحق الجار وصون العشرة.

الكينج منير يبادل جماهيره حبا بحب

في حديث أدلى به محمد منير لموقع “اليوم السابع” أن حب الجمهور بالنسبة له هو أكسير الحياة، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على أغنيته الجديدة “للي”، وعدّ الأغنية هدية لهم في بداية الصيف، ويعدهم بالمزيد من الأغاني الجميلة خلال الأيام المقبلة.

وعلق منير على حفلته الأخيرة بالإسكندرية وتفاعل الجمهور الكبير معه، وإطلاقه تغريدة “غني لمحمد منير” بقوله “إن الحفلات التي أشارك فيها، وأرى فيها حب الجمهور وتفاعله معي هي أكسير الحياة بالنسبة لي.

عودة عرض أغنية “للي” على اليوتيوب بعد الحذف

وكانت أغنية “للي” قد تعرضت للحذف من على موقع اليوتيوب وعادت متاحة للمشاهدة، وذلك على أثر اتهامات وجهت لأكرم حسني ملحن الأغنية بسرقتها من أغنية ولد الهلالية” للمطرب الشاب محمود المنسي. لكن الأخير عاد ووجه اعتذار لأكرم حسني أنه بعد مقارنة النوتة الموسيقية للعملين، تأكد له وجود تشابه حقيقي بينهما ولكن ليس تطابقا، وأن كلا العملين مأخوذ من الفولكلور المصري، وهو حق للجميع بلا استثناء.

وهكذا عاد الجمهور للاستمتاع بالأغنية التي حققت نجاحا طاغيا، وغرد جمهور محمد منير وأطلق هاشتاج “غني لمحمد منير”.

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