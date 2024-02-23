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هاجر صلاح: مهرجان Breaking Walls عنوان مصر الراقي للفنون المسرحية

صلاح عريان

أشادت الفنانة الشابة هاجر صلاح بمهرجان Breaking Walls في نستخته السادسة الذي سيستمر حتى الأول من شهر مارس، مؤكدة بأن هذا المهرجان يعد عنوان الرقي للفنون المسرحية في مصر.

الفنانة هاجر صلاح

الفنانة هاجر صلاح

 

تعاون بين فنانين أمريكيين ومصريين

وأشارت الفنانة هاجر صلاح بأن مهرجان Breaking Walls جاء مميزًا في هذه النسخة خاصة بأنه يعمل على توحيد المواهب المصرية والأمريكية من خلال تعاون بين فنانين أمريكيين ومصريين وذلك من أجل تطوير العروض التي تربط بين الناس والمجتمعات.

 

الفنانة هاجر صلاح
الفنانة هاجر صلاح

وأوضحت هاجر صلاح بأن المهرجان يسلط الضوء على فنون الأداء خاصة بأن هذه الوسيلة تعد مهمة جدًا من أجل توصيل الأفكار وتحسين العلاقات بين الناس وتطويرها، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمشهد الفني في مصر من خلال فعاليات هذا المهرجان.


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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757


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