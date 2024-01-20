نيفين أكرم: المكياج خطر على الحمل بسبب هذه المادة القاتلة للجنين

كشفت منشيء المحتوى نيفين أكرم محمد، خطورة مادة كيماوية في مستحضرات التجميل والمكياج، تنهي فرص الحمل لدى السيدات، محذرة بقوة من استخدامها.

نيفين أكرم محمد

التعرض إلى مادة “الفثالات”

وأكدت صانعة المحتوى نيفين محمد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن التعرض إلى مادة “الفثالات” الموجودة في العديد من المنتجات المنزلية كالشامبو ومستحضرات التجميل، يرتبط بتقليل بل وانعدام فرص واحتمالات الحمل.

وأضافت “نيفين أكرم”، ان مادة “الفثالات” يجهلها غالبية النساء، مؤكدة انها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانخفاض احتمالات الحمل أو الحفاظ على الجنين، وذلك من خلال تأثيرها على مستويات الهرمونات التناسلية للمرأة، وزيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، وتثبيط نشاط الهرمونات الطبيعية.

دراسة عالمية أجراها باحثون من جامعة “ماساتشوستس” الأمريكية

واستشهدت نيفين أكرم محمد، في كلامها، بدراسة عالمية أجراها باحثون من جامعة “ماساتشوستس” الأمريكية، محذرة أن النساء اللواتي تعرضن لمستويات عالية من مادة “الفثالات” أثناء الحمل، كن أكثر عرضة للولادة المبكرة، وآخريات تعرضن للإجهاض.

وفي ختام حديثها، طالبت صانعة المحتوى نيفين أكرم محمد، بضرورة تقليل وتجنب التعرض للفثالات الموجودة في العطور ومستحضرات التجميل قدر الإمكان، مشيرة أيضاً ان هذه المادة تعرض السيدات للإصابة بسمنة وضعف تحمل الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني فيما بعد.