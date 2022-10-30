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الفنانة نورهان من أمام الكعبة بالحجاب والعباءة البيضاء والجمهور يدعوا لها

إيناس المصري

قامت الفنانة الجميلة نورهان شعيب، بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير “انستجرام”، وهي بملابس الإحرام اثناء تأدية العمرة أمام الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الفنانة صورة لها وهي ترتدي الحجاب والعباءة البيضاء وتقف أمام الكعبة المشرفة، دون كتابة أي تعليق مرفق بالصورة.

وعبر متابعي الفنانة عن سعادتهم بأداء العمرة للفنانة الشابة معلقين :”عمرة مقبولة”.

معلومات عن الفنانة نورهان شعيب

لمن لا يعرف من هي الفنانة الشابة نورهان شعيب، فهي من فنانات حقبة 2000 ، وكان أخر أعمالها مسلسل “يوتيرن”، الذي عرض في شهر رمضان المبارك 2022، وشاركت أبطال العمل وعلى رأسهم الفنانة ريهام حجاج والفنان الكبير توفيق عبدالحميد.

وسبق للفنانة نورهان شعيب أن قام بالتمثيل في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، وكذلك مسلسل “سوق العصر”، وابتعدت كثيرا عن التمثيل لفترة طويلة لتعود مرة أخرى إلى الأضواء.

وتعتبر الفنانة نورهان شعيب، من أجمل فنانات فترة ما بين 2001 و 2005 وقدمت العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، خاصة أنها تمتاز بالشخصية الرقيقة والهادئة.

إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.

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