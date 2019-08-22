ننشر كلمات أغنية يوم تلات لعمرو دياب 2019 كاملة بدون أي حذف| شاهد الفيديو كليب قبل طرحه

كلمات أغنية يوم تلات لعمرو دياب أصبحت تشكل طفرة بحثية عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث يحرص عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي بصفة عامة، ومحبي المطرب عمرو دياب بصفة خاصة على الاستماع للأغنية ومعرفة كلماتها بالتفاصيل وذلك فور تداولها عبر وسائل السوشيال ميديا، فقد تم إصدار ألبوم عمرو دياب صيف 2019 منذ بداية شهر يوليو الناضي بأغنية “بحبه”، وعدد من الأغاني التي تم تحميلها تباعًا عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب على موقع يوتيوب، أغنية يوم ثلاث هي آخر وأحدث أغاني ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد، ولكن من المتوقع أن ينشر الفنان عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، المزيد من الأغاني لصيف 2019، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير كلمات أغنية يوم تلات لعمرو دياب.
فيديو كليب يوم تلات لعمرو دياب
كلمات أغنية يوم تلات لعمرو دياب
كلمات أغنية يوم تلات لعمرو دياب أصبحت ما يشغل بال عدد كبير من الشباب خلال هذه الفترة، حيث إنها مناسبة لأجواء الصيف وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وهي تابعة لألبوم “أنا غير”، الذي صدر صيف 2019، قام بتوزيع الأغنية الموزع أسامة الهندي وهي من إنتاج شركة ناي للميديا وقد تم طرح الأغنية لأول مرة بشكل غير رسمي في أول أمس الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري 2019.
كلمات أغنية عمرو دياب يوم تلات
يوم تلات تلات بنات نادهوني
ع البساط بصات يا ناس عجبوني
قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني
شكلها مؤامره اعشق السمرا
ولا اعشق البيضا ام الخدود حمرا
الحياه حلوه ويا ام روح حلوه كلهم حلوين جننوني
كل ما اجي اقوم اقول خليني
منتهى الجمال جمال علي عيني
امشي م المكان ده ايه يمشيني لمة الحلوين بتغريني
شعرهم حرير يطير قدامي
صعب اشوف ده غير غير في احلامي
سحرهم خطير يوصف ايه كلامي يوم تلات وبكل ايامي
كل عود وعود احلى م التاني قلبي لم يعود ليا من تاني
كان في ايدي عود قولت بيه اغاني والصباح رباح ياللي عجباني
كلمه كلمتين الليل قوام ليل
عشنا يوم جميل احلى ما اتخيل
واحده واحده عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل
يوم تلات تلات بنات نادهوني
ع البساط بصات يا ناس عجبوني
قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني
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