نصائح للتلاعب بعقول الآخرين والسيطرة والتأثير عليهم

يريد كل منا أن يصبح ذات شخصية لها تأثير كبير على المجتمع مثل الممثلين والمشاهير والشخصيات التاريخية، ولكن هذا الأمر لا يأتي عن طريق الصدفة أبداً، إنما يأتي بفن اسمه “فن التلاعب بالعقول”، ولكي تتقن هذه المهارة عليك أن تصقل قدراتك في التأثير على الآخرين، وهذا ما ستعرفه في هذا الموضوع.

امتلاك شخصية جذابة وكاريزما

لكي تكون صاحب تأثير على الناس ، يجب أن يكون لديك شخصية جذابة وقدرة على التواصل مع الآخرين، مع وجود بعض الابتسامة لديك لأن الابتسامة تعطي انطباعاً لدى الأشخاص الآخرين أنك لديك ثقة في نفسك.

الصوت اللطيف

حاول أن تتحدث مع من تحبه بصوت لطيف، وذلك لأن الصوت اللطيف يعطي الأمان للأشخاص الآخرين من ناحيتك، مع استخدام اسم الشخص الذي تحاوره، وهذا الأمر سيؤدي إلى اكتساب ثقة الشخص الآخر.

اجعلهم يشعروا بالخوف ثم طمأنهم

لكي يكون لك تأثير على الأشخاص الآخرين، فأجعل الشخص الذي تحاوره يشعر بالخوف تجاه شيء معين، ثم بعد ذلك حاول طمأنته وأنك قمت بحل هذه المشكلة، وبهذا الأمر ستكتسب ثقة وحب الشخص الآخر.

أسباب الفشل في التأثير على الآخرين

العدوانية لزملائك ولأصدقائك.

التعالي والتكبر على الآخرين.

التآمر على كل شيء.

الغضب السريع وعدم القدرة على التحكم في النفس.

قد يهمك أيضاً: