نجمة إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي أفنان الباتل تتحدث عن تصريح سفر السعوديات

واجهت نجمة إعلانات مواقع التواصل افجتماعي أفنان الباتل، هجوماً كبيراً بعد حديثها عن إلغاء الولاية على سفر المرأة بعد التغيرات التي حصلت لدى نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، حيث نشرت أفنان الباتل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت أنها متمسكة بتصريح السفر من أهلها رغم صدور قرار يسمح للنساء في البلاد السفر دون قيود.

غضب المواطنات السعوديات من حديث أفنان الباتل

قالوا متابعيها أنها لم تعاني مما عاني منه نساء المملكة اللاتي عشن في أسر متسلطة، لذلك هي لا تشعر بمعاناتهن مع نظام الولاية الذي كان يطلب موافقة خطية من الأب أو الأخ أو الأبن أو الزوج.

وتحت هاشتاق “#أفنان_الباتل_اخرسي” عبى موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، غرد آلاف المغردين انتقادات لاذعة على نجمة أعلانات السوشيال ميديا ومن بينهم رجال معرضين لتصريح السفر.

حيث قاموا بالتعليق عليها كالتالي: الله يرزقني صبر السواق على تفاهتها ماني راحمه إلا هو ولا كلامها ما يأثر #افنان_الباتل_اخرسي.

وعلق أيضاً على حديثها المحامي “عبداللاحمن اللاحم” قال:”دعونا نتوقف عن التنمر وبلاش قصص أنتٍ برجوازية بعد أن كنتٍ معدومة وطلعتي على أتاف المتابعين بالإعلانات، وانت روجتي للتفاهة وعندك سيارات بالوان الفساتين وتناقزين من ديرة لديرة ولا تدرين وش يصير بالمجتمع، لا يليق بنا هذا الكلام لابد أن نرتقي”.

غرد أحد مناصرين إلغاء قرار تصريح السفر “كلامها ممتاز، مع العلم أني ماتبع ولا انش لاي مشهور لكن كلامها عين الصواب”.