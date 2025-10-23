نبذة عن كتاب «علاقات خطرة» – د. محمد طه

في حياة كل إنسان مجموعة من العلاقات التي تؤثر فيه بطرق تختلف عن بعضها، فبعض هذه العلاقات يمحنه الطمأنينة والدفئ، وأخرى ترهقه وتستنزف طاقته دون أن يشعر، كل هذا وأكثر تناوله الكاتب د. محمد طه في كتابه علاقات خطرة، حيث يبحث في النفس البشرية، وكيفية تأثير العلاقات عليها.

معلومات عامة عن الكتاب

اسم الكاتب: د. محمد طه

عدد الصفحات: 276.

الفئة: تطوير الذات وعلم النفس.

اللغة: العربية.

سنة النشر: 2016م.

الناشر: دار تويا للنشر والتوزيع – دار الشروق للتوزيع

وصف الكتاب

يتحدث كتاب «علاقات خطرة» للدكتور محمد طه عن أثر العلاقات الإنسانية على النفس، وكيف يمكن لعلاقة واحدة أن تمنحنا القوة وأخرى أن تستنزف قوانا تماما. يوضح الكاتب د. محمد طه أن العلاقات السليمة لا تمنحنا الدعم النفسي فقط، بل أيضا تساعد في تحسين صحتنا الجسدية، بينما تؤدي العلاقات السامة إلى القلق والألم النفسي، ويؤكد الكتاب على أن فهم النفس وتقديرها هو الأساس في بناء علاقات صحية مع الآخرين، ويستشهد الكاتب بدراسة من جامعة هارفارد تظهر أن السعادة لا تأتي من المال أو الشهرة، بل من خلال التوازن النفسي والعلاقات الجيدة.

نبذة عن الكاتب

دكتور محمد طه، طبيب نفسي وكاتب ومفكر مصري من صعيد مصر وتحديدا محافظة المنيا، يعتبر نائب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي سابقا، وعضو بجمعيات عالمية في التخصص ذاته، عمل الكاتب على تبسيط علم النفس من خلال مؤلفاته المنشورة، والتي أشهرها لأ بطعم الفلامنكو، الخروج عن النص، و علاقات خطرة، ذكر شرقي منقرض.

اقتباسات من الكتاب

“خط الرجعة الأخير ضد الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية، في وجود كل أنواع الأدوية والعقاقير، هو علاقة إنسانية يوصلك فيها إنك من حقك تكون نفسك .. من غير ما تدفع أي ثمن”

“لحظة أمان واحدة ممكن تكون هي حائط الصد ضد صدمة نفسية مفاجئة”

“الأمراض النفسية باختصار شديد جدًّا هي إما جنون، أو دفاعات ضد الجنون”

“فيه حد أثره بيكون كتاب

فيه حد أثره بيكون مقطوعة موسيقية أو عمل فني

وفيه حد بيكون أثره ناس اتعلمت واتغيرت على إيده”

“حائط الصد الصلب ضد الذهان والفصام والجنون، بالرغم من نجاح بعض الطرق الأخرى، هو إنك تصدق إنك تستاهل تعيش وتستاهل تفرح وتستاهل تتحب وإن ده حقك”