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إصابة الفنانة نادين نسيب نجيم: “وقعت عن الموتو أنا وعم صوّر”

أمل ناجي

أعلنت النجمة نادين نسيب نجيم عن تعرضها لحادث خلال تصويرها لآخر أعمالها الفنية بسبب السقوط من على الدراجة، وتسبب في إصابتها في اليد والركبة.

إصابة نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيب

تركي آل الشيخ يُعلن بدء مزاد تذكرة فوق الخيال “كأس موسم الرياض 2023” وريعها لمنصة “إحسان”…

حيث أعلنت نادين عن هذا الأمر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت كالتالي:

” بتتذكروا بس خبرتكم أنه كل ما يكون عندي شي بصير معي قصة اليوم وقعت عن الموتو أنا وعم صوّر .. بصراحة ما عرفت ابكي ولا اضحك .. وبعدين معكي يا عين”.

إصابة نادين نسيب نجيم

وعندما سألها أحد المتابعين عن ما حدث لها، ومدى الخطر أجابت أن الإصابة في يدها، وركبتها فقط، والحمد لله.

إصابة نادين نسيب نجيم

من الجدير بالذكر أن الفنانة نادين قد احتفلت بنجاح الجزء الثاني من المسلسل المميز صالون زهرة الذي حصد الكثير من المشاهدات.

إصابة نادين نسيب نجيم

وكان يعرض على منصة شاهد، وشاركها البطولة الفنان معتصم النهار.

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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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