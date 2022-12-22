إصابة الفنانة نادين نسيب نجيم: “وقعت عن الموتو أنا وعم صوّر”

أعلنت النجمة نادين نسيب نجيم عن تعرضها لحادث خلال تصويرها لآخر أعمالها الفنية بسبب السقوط من على الدراجة، وتسبب في إصابتها في اليد والركبة.

حيث أعلنت نادين عن هذا الأمر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت كالتالي:

” بتتذكروا بس خبرتكم أنه كل ما يكون عندي شي بصير معي قصة اليوم وقعت عن الموتو أنا وعم صوّر .. بصراحة ما عرفت ابكي ولا اضحك .. وبعدين معكي يا عين”.

وعندما سألها أحد المتابعين عن ما حدث لها، ومدى الخطر أجابت أن الإصابة في يدها، وركبتها فقط، والحمد لله.

من الجدير بالذكر أن الفنانة نادين قد احتفلت بنجاح الجزء الثاني من المسلسل المميز صالون زهرة الذي حصد الكثير من المشاهدات.

وكان يعرض على منصة شاهد، وشاركها البطولة الفنان معتصم النهار.