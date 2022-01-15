نادية أرسلان الملقبة بـ”تفاحة لبنان”..اعتزلت الفن وارتدت الحجاب من أجل تربية إبنتها الوحيدة”ليلي” وماتت بسرطان العظام

نادية أرسلان، ملكة جمال لبنان التي استطاعت في فترة قصيرة ان تثبت براعتها وان تنافس اكبر النجوم في الكثير من الاعمال الفنية، في الفن قد بدأت مشوارها الفني في مصر، وقد لقبها الكثيىين بتفاحة لبنان نظرا لشدة جمالها وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال لبنان وكانت تلك المسابقة أولى خطواتها نحو مجال الفن والتمثيل، وفي فترة قصيرة اصبحت نادية رسلان اهم نجوم الفن في العالم العربي واعتزلت وهي متربعة على سماء الفن لتتفرغ لتربية ابنتها ليلى.

من هي نادية أرسلان

ولدت نادية أرسلان في 27 مارس عام 1949 بـمدينة حلب السورية، لأب سوري وأم لبنانية، ثم انتقلت الى لبنان واشتركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وفازت بالمركز الأول وأطلق عليها الشعب اللبناني لقب “تفاحة لبنان”، ثم انتقلت الى القاهرة لتبدأ رحلتها الفنية وبالفعل شاركت في بعض الادوار الصغيرة وكان بينهم فيلم القاتل مع الفنان نور الشريف ومحمود عبد العزيز، ثم فيلم “أعظم طفل في العالم” للمخرج جلال الشرقاوي، مع الفنان رشدي أباظة وهند رستم وميرفت أمين، وايضا اشتركت في المسلسلات الدرامية والتي حققت بها نجاح كبير والعروض المسرحية.

زواج نادية أرسلان

وقد تزوجت من الفنان محمد العربي وحاول كثيرا اقناعها بالاعتزال ولم يدم الزواج طويلا وانفصلوا في اقل من سنة ، ثم تزوجت من الدكتور إيهاب عبد المعبود، وأنجبت ابنتها الوحيدة ليلى، وقد نشبت بينهم كثير من الخلافات الزوجية وقد تم الطلاق بعد رفع قضية طلاق عليه ثم انتقلت الى بيت الفنانة سميرة احمد التي كانت تجمعها بها علاقة صداقة قوية الى أن تم الطلاق رسميا ولم تتزوج مرة اخرى.

اعتزال نادية أرسلان الفن

واعتزلت أرسلان الفن وارتدت الحجاب لتتفرغ لتربية ابنتها وظلت علاقتها قوية مع زملائها من الوسط الفني وهناك من كانت تجمعها بها علاقة صداقة قوية مثل سميرة أحمد، ونهلة سلامة التي كانت الأقرب إليها، ونجلاء فتحي، إلى جانب الإعلامي مفيد فوزي.

معاناتها مع السرطان

عانت الفنانة الراحلة نادية أرسلان من سرطان العظام،في عام 2005، وكان المرض قد اكتشفته في فترة مرحلة متقدمة، ودخلت في مرحلة العلاج الكيماوي، وسافرت إلى باريس من أجل العلاج، ولكن بعد 3 سنوات وهي تصارع هذا المرض توفيت في 17 مايو عام 2008، لترحل عن عالمنا وهي في سن الشباب.

وكشفت نجلتها الوحيدة ليلة، أن والدتها أوصت أن تدفن في مصر وهو ما تم بالفعل وتم دفنها في القاهرة.