م .محمود علي الحضيري: لـ “ناسنا” تو إم إليكتريك جروب … الذراع الصناعي للإنتاج الكهربائي في مصر

في تغطية خاصة لبرنامج “ناسنا” عبر فضائية المحور لـ معرض ” EGPT ENERGY” خطفت مجموعة شركات ” تو إم إليكتريك جروب ” الأضواء خلال مشاركتها المتميزة في المعرض باعتبارها أحد أبرز الكيانات الصناعية في مصر والرائدة في تصنيع مهمات الكهرباء بالسوق المصري .

وخلال جولة عدسة ” ناسنا” لمعرض مصر للطاقة ، أكد رجل الصناعة المهندس محمود علي الحضيري رئيس مجلس إدارة المجموعة على أهمية المعرض للصناعة المصرية موضحًا أن ” تو إم إليكتريك ” تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا في توطين صناعة المهمات الكهربائية في مصر ، فالمجموعة تعتمد اعتماد شبه كامل على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في السوق المصري ، وتعمل بخطة طموحه نحو التوسع في الأسواق العربية بخطة واضحة وخطوات واثقة ومنتجات بمواصفات عالمية.

مؤكدًا على دور المجموعة في تقديم حلول متكاملة لكافة القطاعات المرتبطة بــ صناعة المهمات الكهربائية بدءًا من الجهد المنخفض وصولًا للجهد المتوسط ، وقد أشار إلى المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة هذا العام والمتمثلة في منتجات “الـ سمارت سيستم ” والـ ” سمارت سوليشن ” موضحًا أنها لأول مرة تصنع في مصر، بجانب تصنيع وحدات التحكم الذكية ” Smart room unit” والقواطع وخلايا الجهد المتوسط جهد 11 ك.ف.

مشيرًا لـ ريادة المجموعة وأنها تعتبر نفسها الذراع الصناعي للدولة المصرية في الإنتاج الكهربائي وأحد سواعد وزارة الكهرباء في تنفيذ المشاريع القومية، وذلك بفضل اعتمادها على المكون المحلي في معظم منتجات الشركة إذ وصل المكون المحلي لـ نسبة 100% في معظم منتجات الشركة.

وبفضل اعتماد الشركة على المكون المحلي استطاعت المجموعة تقديم أسعار تنافسية تصل لـ 40% مقارنة بالمنتجات المستوردة وهو ما جعلها القبلة الأولى من قبل وزارة الكهرباء والمكاتب الاستشارية بفضل جودة منتجها وتنفيذ سياسة الدولة المصرية في توطين الصناعة.

ويشير رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى أن مشاركة ” تو إم” نابع من إيمانها برسالتها الوطنية والصناعية عبر تقديم بديل محلي بجودة عالمية، موضحاً أن الشركة تتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول نحو المدن الذكية والأنظمة المتكاملة.

جدير بالذكر أن” تو إم إليكتريك جروب ” هي أحد القلاع الصناعية المصرية التي شاركت في تنفيذ مشاريع قومية كبرى مثل” مستقبل مصر “” و ” الدلتا الجديدة” .

واختتم حديثه بالإشارة إلى سعى المجموعة لتوسيع نشاطها الإقليمي إذ تم مؤخرًا إنشاء مصنع جديد بالمملكة العربية السعودية ومن المقرر افتتاحه رسميًا خلال صيف العام المقبل.