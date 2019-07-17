موقع نجوم مصرية وكيفية الربح منه

موقع نجوم مصرية من أكبر وأفضل المواقع في الوطن العربي، وهو من المواقع ذات المكانة المرموقة في كافة أنحاء الوطن العربي وهو موقع إخباري ينقل أخبار مصر، والسعودية، والإمارات، والأخبار العالمية، و يهتم أيضاً بتغطية أسعار الذهب و العملات و نتائج الشهادات و تأسس موقع نجوم مصرية في عام 2009 على يد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الليثي رئيس التحرير، و صاحب موقع نجوم مصرية ويعاونه فريق عمل محترم جداً، و متعاون مع جميع العاملين في الموقع مساهمين، و كتاب، ومحررين

فريق عمل نجوم مصرية

ينقسم العاملين في موقع نجوم مصرية إلى خمسة أقسام تترتب تنازلياً كـ (رئيس التحرير- مشرفين-محررين-كُتاب-مُساهمين)

كيفية الربح من موقع نجوم مصرية

موقع نجوم مصرية يعمل بنظام مشاركة الأرباح بنسبة 80% لصاحب الموضوع و 20% للموقع، كما أن موقع نجوم مصرية هو الموقع العربي الأول والأكثر انتشاراً الذي يعمل بنظام مشاركة الأرباح و للبدء في موقع نجوم مصرية يمكنك التواصل مع الدكتور Abdelrahman Ellithy على ماسنجر وإرسال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، و إسمك الكامل في رسالة علي الماسنجر و سوف يقوم الدكتور عبد الرحمن الليثي بعمل ايميل لك في موقع نجوم مصرية برتبة مساهم وتسجيل الدخول للموقع و سوف تقوم بكتابة المقالات في المجال الذي تريده وإرسالها للمراجعة أولاً لتصحيح الأخطاء و لمراجعة اذا ماكان هناك أي محتوى مخالف ولذلك ينصح بكتابة مقالات غير مرتبطة بوقت مثل ترددات القنوات و وصفات الطعام….. وغيرها وكما ذكرنا فإن محتوى مقالاتك ومصداقيتها هو أساس نجاحك وأساس تحقيق الربح

ويمكنك النشر بحرية دون إرسال مقالاتك للمراجعة بعد كتابة 30 مقال متوافق مع شروط الكتابة في الموقع ومع شروط أدسنس، حيث يتم رفع رتبتك إلى كاتب والنشر بحرية ولكن هذا ذو مسؤولية كبيرة، وعند خرق أي شرط من شروط الكتابة أو شروط أدسنس أو تجاهل أي تعليمات من المحررين أو المشرفين يتم تخفيض رتبتك إلى مساهم مرة أخرى، وتحتاج إلى كتابة 30 مقالة أخري حتي تعود إلي رتبة كاتب مرة أُخرى، وكلما زاد عدد مقالاتك البحثية كلما زاد الدخل الشهري الخاص بك، وتوفر منصة موقع نجوم مصرية الزائرين المهتمين بالمقالات الخاصة بك التي تقوم بنشرها بسبب مكانة الموقع في الساحة العربية و العالمية ولكن هذا لا يعني أن تقوم بنشر مقالات ليس لها معنى أو مقالات غير بحثية لا يهتم بها زوار الموقع

كيفية استلام ارباحك من موقع نجوم مصرية

يمكنك من خلال فريق عمل الموقع أن تطلب قناة في حساب أدسنس، إذا لم تكن تمتلك حساب ادسنس، حتي تظهر إعلانات جوجل في مقالاتك، و يمكنك استلام ارباحك عن طريق فودافون كاش إذا لم يكن لديك حساب فودافون كاش فتوجه إلى أقرب فرع فودافون و قم بفتح حساب فودافون كاش و تتواصل مع المشرف الذي تتعامل معه وسيتم إرسال أرباحك على حساب فودافون كاش الخاص بك