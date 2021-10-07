موعد وأسعار تذاكر حفلة ويجز في مركز المنارة للمؤتمرات

تم الإعلان عن حفلة جديدة للرابر المصري ويجز في مركز المنارة للمؤتمرات، وهو نفس المكان الذي تم فيه إقامة حفلة مروان بابلو وشب جديد منذ أيام وحققت نجاح كبير وجدل في نفس الوقت.

اخر حفلة لويجز كانت أونلاين عبر موقع وتطبيق منلي، لذلك سنستعرض الآن موعد ومكان حفلة المنارة بالتفصيل، كما سنكشف أسعار التذاكر وكيفية حجزها من خلال موقع TicketsMarche.

موعد حفلة ويجز

ستقام حفلة ويجز في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر في مركز المنارة للمؤتمرات بمدينة نصر.

مكان حفلة ويجز

تقام حفلة ويجز في مركز المنارة للمؤتمرات والقاطن في محور المشير طنطاوي بالحي العاشر في مدينة نصر في محافظة القاهرة.

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أسعار تذاكر حفلة ويجز

يتوفر نوعين من التذاكر وهم Regular والذي يكون الأبعد عن خشبة المسرح، بالإضافة لـ FanPit والذي يكون الأقرب من خشبة المسرح، وأسعارهم كالتالي:

300 جنيه مصري Regular 500 جنيه مصري FanPit

مع إضافة 15 جنيه مصري ضرائب لفئة Regular، و 25 جنيه مصري لفئة FanPit، بالإضافة لـ 5 جنيه لاستلام التذكرة من منافذ تيكتس مارشيه، ومن الجدير بالذكر أن هذه التذكرة لمن هم 12 عام فما فوق، وممنوع حضور من هم أقل من 12 عام.

كيفية حجز تذاكر حفلة ويجز

يمكنك أن تشتري تذاكر حفلة ويجز من خلال موقع TicketsMarche، ويتم ذلك عن طريق عمل حساب على الموقع وتحديد عدد التذاكر وفئاتها ومن ثم سيتم توجيهك لصفحة الدفع من خلال البطاقة الائتمانية، مع العلم أنه لا يمكن استرجاع التذاكر إلا في حالة تأجيل أو إلغاء الحفل.