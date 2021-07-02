موعد عرض مسلسل زوجتي السمينة الجزء الثاني على زي ألوان

مواعيد عرض مسلسل زوجتي السمينة الجزء الثاني على القناة الهندية زي ألوان, بعد انتهاء حلقات المسلسل الهندي عندما التقينا الجزء الأول وكانت الحلقة الأخيرة يوم 30 يونيو 2021, والذي كان يعرض على زى الوان, بدا الكثير في البحث عن المسلسل البديل, ومواعيد عرضه.

موعد عرض مسلسل زوجتي السمينة

أعلنت قناة زى الوان عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بعرض مسلسل زوجتي السمينة الجزء الثاني بديل لمسلسل عندما التقينا على قناة زى الوان من السبت إلى الخميس في التوقيت التالي :

الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية

الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر

الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس

الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المغرب

أما عن أحداث الجزء الثاني من المسلسل تقوم كومال البطلة ببذل اقصي جهدها للنجاح في مهنه المصارعة, وفراق لاكى وكومال, وأيضا ظهور شخصية جديدة تتلى مصارعه, ويرغب لاكى بالزواج منها.