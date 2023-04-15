موعد حفلات فنان العرب محمد عبده في عيد الفطر المبارك

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن حفلات عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، حيث يستعد فنان العرب المطرب الكبير محمد عبده لإحياء حفلتين غنائيتين خلال اليوم الثاني والرابع لعيد الفطر المبارك، حفلات محمد عبده ترعاها الهيئة العامة للترفيه، والتي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ويقدم فيها فنان العرب باقة من أشهر أغانيه، حيث يقدم حفله الأول بمدينة أبهة، بينما تشهد مدينة الدمام الحفل الثاني لمطرب العرب.

مكان حفلات فنان العرب في العيد

يقام حفل ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح جامعة الملك خالد، بمدينة أبها السعودية، بينما يقام حفل رابع أيام العيد بمركز الظهران اكسبو، بمدينة الدمام.

ينتظر الملايين من عشاق الطرب الأصيل بالخليج العربي حفلات فنان العرب محمد عبده، والذي قدم أخر أغانيه في نهاية يناير الماضي والتي حملت اسم “كثير اشتقت”، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، الأغنية من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع عمرو عبد العزيز.

تصريحات محمد عبده الأخيرة

وكان فنان العرب محمد عبده، قد أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة بالتصريحات التي قال فيها “إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”، الأمر الذي أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه محمد عبده سؤال غريب للإعلامي عبد الله المديفر، من خلال برنامج “الليوان” قال فيه “الحرم أم الهرم؟”.

السؤال استنكره مقدم البرنامج، الذي قال طبعاً الحرم أهم ولكن ما علاقة هذا بذاك، ليرد عليه مطرب العرب بقوله “أنا كنت بقول المملكة أبو الدنيا، لا المملكة هي أبوها وأمها”.