المواعيد وتردد القنوات الجديدة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان.. ومفاجأة بالحلقة 66

تنطلق أحداث الحلقة السادسة والستين من الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان الأربعاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بث وإذاعة وإعادة أحداث أولى حلقات هذا الجزء الأكثر تشويقًا، والذي يشهد المزيد من الأحداث القوية بطلها عثمان الغازي، لاسيما وأنه أصبح قريبًا من ي وقتٍ مضى من إعلان تأسيس دولته وإقامة جيش قوي يحميها، وتم بالفعل إذاعة الإعلان التشويقي للحلقة الجديدة المقبلة، والتي تشهد معركة قوية استطاع فيها البطل من إنقاذ الراهب غرغيور ورمي قاتله في المياه بعد صراع دموي في عرض النهر.

إقرأ أيضاً: • تردد قناة اليرموك 2021 على نايل سات وترك سات

تورجوت ألب وظهور بطل

كما تشهد أحداث الحلقات المقبلة، ظهور بطل قوي جديد من رجال عثمان يُدعى تورجوت ألب، سيُبلي بلاءً حسنًا في مواجهة الصليبيين، في الوقت الذي يظهر فيه خير حمل بالا زوجة عثمان وسط أجواء من الفرحة والسعادة، بينما البطل يواصل فتوحاته ومواجهاته القوية من الأعداء.

المواعيد الجديدة لقيامة عثمان

أما عن المواعيد الجديد لإذاعة ونقل أحداث الجزء الثالث من مسلسل قيمة عثمان، فهي كالتالي:

تُنقل الساعة التاسعة من مساء كل أربعاء أسبوعيًا بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية.

تُنقل التاسعة نصف من مساء كل خميس بتوقيت القاهرة عبر قناة الفجر الجزائرية.

تُنقل العاشرة ونصف من مساء الخميس أسبوعيًا عبر قناة الفجر الجزائرية بتوقيت السعودية.

تُعاد في الثانية ظهر كل جمعة على الفجر الجزائرية بتوقيت الجزائر.

يهمك أيضًا:

حقيقة انضمام مريم أوزرلي لمسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل بربروس.. وأهم أحداث الحلقة 3 المرتقبة

تردد القنوات الناقلة ومواعيد العرض والإعادة.

ترددات القنوات الناقلة حديثًا